Экономика России возобновила падение 2 13.01.2018, 20:09

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Фото: Reuters

Ухудшение показателей, произошедшее несмотря на восстановление цен на нефть, ставит экономику РФ в уязвимое положение.

По оценке JPMorgan Chase & Co., крупнейшего в США банка, темпы экономического роста в стране, являющейся крупнейшим в мире экспортером энергоресурсов, вероятно, были отрицательными на протяжении последних двух кварталов прошлого года, сигнализируя о технической рецессии, из-за неожиданной вялости в целом ряде сегментов, от потребления до промышленного производства, пишет finanz.ru.

Год к году валовой внутренний продукт все же увеличивается: центробанк оценивает темпы роста в 2017 году в 1,7-2,2 процента и прогнозирует сходные показатели в 2018 году. Официальных данных о динамике ВВП после третьего квартала еще не публиковалось.

"Рост был связан с рядом разовых факторов, влияние которых теперь сходит на нет, - говорит экономист Barclays Capital в Лондоне Лиза Ермоленко. - Разрыв между фактическим и потенциальным ВВП, по-видимому, практически ликвидирован, поэтому пространства для дальнейшего восстановления немного".

Ухудшение показателей, произошедшее несмотря на восстановление цен на нефть, ставит экономику в уязвимое положение в начале нового года. В то время как усилия правительства оказали поддержку инвестициям в 2017 году - по оценке АО "Райффайзенбанк", на долю четырех проектов с ведущей ролью государства пришлось более половины капитальных расходов, - некоторые из них завершатся уже в этом году.

Быстрый откат

Хотя, по прогнозу JPMorgan, "ослабление будет временным", столь быстрый откат после преодоления спада в середине 2015 года подчеркивает дилемму, с которой может столкнуться президент Владимир Путин в попытке представить экономическую ситуацию как аргумент в свою пользу в ходе кампании по выдвижению на новый шестилетний срок на мартовских выборах.

Несмотря на устойчивость России к двойному вызову снижения цен на нефть и введения западных санкций, падение ВВП, по оценке госкорпорации "Внешэкономбанк", ускорилось в месячном выражении со снятой сезонностью в сентябре, октябре и ноябре.

"Российская экономика сбавила обороты во втором полугодии после очень сильного первого полугодия, - сказал аналитик JPMorgan Анатолий Шаль. - Чрезвычайная слабость последних нескольких месяцев стала сюрпризом".