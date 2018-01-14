Пражская зима: как устроена система власти в Чехии 1 14.01.2018, 20:38

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Рассказываем о системе выборов и административно-территориальном устройстве в Чехии.

Президентские выборы в Чехии, первый тур которых состоялся 12-13 января, стали объектом довольно пристального внимания украинцев – как обычно, благодаря отечественным СМИ и, в какой-то степени, - из-за довольно одиозной фигуры действующего главы государства Милоша Земана. «ИзбирКом» выяснил, как устроена система власти в этой стране, которая обычно ассоциируется у нас с туристической столицей Прагой и распадом в относительно недалеком прошлом Чехословацкой Республики.

Парламентская республика

Итак, Чехия является парламентской республикой, которая появилась в результате разделения Чехословакии в 1993 году. Это значит, что главенствующую роль в управлении страной, население которой составляет более 10 миллионов человек, играет вовсе не президент, а двухпалатный парламент.

Так выглядит сессионный зал Палаты депутатов

ФОТО: psp.cz

Нижней ступенькой этой системы является Палата депутатов (по-чешски это звучит как Poslanecká sněmovna), которая состоит из 200 депутатов, избираемых на четырехлетний срок.

В Палату депутатов может быть избран каждый гражданин Чешской Республики, имеющий право избирать и достигший 21-летнего возраста.

Депутаты избираются как представители отдельных политический партий. Вся Чехия разделена на 14 многомандатных избирательных округов, причем на выборах используются открытые партийные списки. А вот мандаты распределяются не так уж просто. Для этого используется метод д'Ондта, который можно кратко пояснить как распределение мест в парламенте примерно пропорционально поданным за кандидатов голосам (например, если за какую-то партию проголосовали 45% избирателей, а за вторую – 17%, то в Палате депутаты от этих партий получат порядка 50% мандатов и 10%).

При этом есть и избирательный барьер: для партий - 5% (так же, как и в Украине), но зато для двухпартийных блоков - 10%, для трехпартийных альянсов – 15%, а для четырех и более партийных союзов - 20%.

Любопытно, что парламентские, как и президентские выборы, в Чехии проходят два дня, а не один, как у нас. Например, парламентские выборы здесь проходили совсем недавно – 20 и 21 октября. Их новшеством стало то, что чешские власти решили впервые ограничить расходы на избирательную кампанию до 90 млн крон для одной партии (это около 3,3 млн евро). А для того, чтоб контролировать партийные расходы, в стране создали специальное Управление по надзору за финансами политических партий и политических движений.

Надо сказать, что партии, выигравшие выборы, не особо замечены в симпатиях к Евросоюзу.

Больше всего голосов (29,64%) набрала партия ANO, основанная бывшим министром финансов Андреем Бабишем (он же заодно – один из самых богатых граждан республики, владелец компании Agrofert, которая занимается аграрным бизнесом и стоит примерно $4 млрд).

Гражданская демократическая партия получила 11,31% поддержки. Она является консервативной партией, ее основателем был бывший президент страны Вацлав Клаус, известный как евроскептик.

Третье место получила Партия пиратов Чехии (10,79%), четвертое - праворадикальная партия «За свободу и прямую демократию» (10,67%), пятое – Коммунистическая партия Чехии (7,77 %). Если с праворадикалами и коммунистами все ясно, то «пираты», как и другие аналогичные партии в Европе, ратуют за свободу в Интернете и защиту прав человека на информацию и конфиденциальность.

Вторая парламентская палата – Сенат - появился в 1996 году. На основе мажоритарной избирательной системы на шестилетний срок избирается 81 член сената. Выборы проходят каждые два года, когда избирается треть нового состава. В Сенат может быть избран каждый гражданин Чешской Республики, имеющий право голоса и достигший 40-летнего возраста.

Как обычно в таких случаях, верхняя палата создана как своеобразный противовес нижней – для улучшения законодательного процесса и для того, чтобы перехватить рычаги власти, если нижнюю палату распустят.

Именно Сенат рассматривает и утверждает проекты законов, которые получает от Палаты депутатов, а также может выразить неодобрение или наоборот международных соглашений, а также выразить согласие или же нет с объявлением военного положения.

Чешский Сенат

ФОТО: senat.cz

Кстати, до 2013 года президентов Чехии избирал именно парламент.

Местные власти: гетманы, старосты и края

Рассказывая о Чехии, нельзя не упомянуть о том, как устроено ее административно-территориальное деление. В 1990 году еще в Чехословакии отказались от трехуровневой структуры админтерустройства (муниципалитет, район, область), которая была внедрена в 1960 году, и вернулась к двухуровневой структуре (муниципалитет и край), а область была признана образованием, которое не соответствует традициям самоуправления в Чехии. Соответственно изменился порядок формирования и объем полномочий органов местного самоуправления, в частности, местные общины получили право избирать муниципальные органы и проводить местные референдумы, формировать и распоряжаться местным бюджетом, обеспечивать собственные социально-экономические, культурные и коммунальные нужды. На втором этапе реформы, в январе 2000 года, в стране создали 14 краев (вместо восьми до этого этапа) как высших территориальных единиц самоуправления.

Таким образом, основной административно-территориальной единицей Чехии является муниципалитет. Впрочем, у чехов для этого есть свое название – обец. Он может получить статус города, если в нем проживает не менее 3000 жителей и такое решение примет председатель Палаты депутатов. Кроме этого, есть несколько городов, у которых есть особые права и специальный статус (например, Кладно, Ческе Будевице, Пльзень, Брно, Злин, Оломоуц и другие).

Муниципалитеты обеспечивают решение вопросов местного значения: это развитие местной экономики, социальное обеспечение и культурная деятельность, защита окружающей среды. Депутаты в муниципалитетах избираются на четыре года путем пропорционального представительства, их количество зависит от количества жителей.

В селах также избираются старосты, а в городах – мэры.

Украинцам наверняка будет интересно узнать, что во главе краев пребывают никто иные как гетманы, избираемые на сессиях представительных органов краев.

Премьер-антикоррупционер

Правительство Чешской Республики (Vláda) является высшим органом исполнительной власти. О своей деятельности оно отчитывается перед Палатой депутатов. Кроме того, глава правительства составляет программную декларацию и выступает с ней перед Палатой депутатов, и если народные избранники ее одобряют, то правительство приступает к работе, а министры должны эту программу выполнять.

С 6 декабря прошлого года премьер-министром Чехии стал 63-летний лидер партии ANO Андрей Бабиш. Осенью 2011 года бизнесмен Андрей Бабиш начал выступать в СМИ с заявлениями о системной коррупции в Чехии. Его выступления нашли горячую поддержку среди граждан, и уже в мае следующего года он зарегистрировал политическое движение для участия в парламентских выборах. На досрочных выборах в 2013 году получил почти миллион голосов, что стало самой большой поддержкой в истории демократических выборов в стране.

ФОТО: novinky.cz

Президентская битва

Президент республики является главой государства и Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил. Уже второй раз в истории демократической Чехии он избирается на прямых выборах сроком на пять лет.

Среди самых важных полномочий главы государства – назначение и отзыв главы и членов правительства, созыв заседания Палаты депутатов и возможность ее распустить, а также подпись либо ветирование принятых законов.

На первых прямых выборах президентом страны стал действующий глава государства, 73-летний Милош Земан. Именно его фигура и вызывает немало дискуссий и любопытства у украинцев, поскольку его позиция по ряду важных для нас вопросов является весьма своеобразной.

Стоит отметить, что действующий глава государства хоть и является убежденным социал-демократом, однако же в свое время вынес неприятный урок из коммунистического прошлого своей страны. Так, в 1968 году, как раз во время Пражской весны, М. Земан вступил в Коммунистическую партию Чехословакии, однако уже в 1970 он был из рядов партии исключен из-за несогласия с ее политикой. Тогда же его уволили и с должности преподавателя в Экономическом университете Праги. Известность как политик он получил в 1989 году, когда стал одним из лидеров Гражданского форума во время Бархатной революции. Ну а чуть позже именно он привел к власти социал-демократов.

Милош Земан наибольшей популярностью пользуется в провинциях страны

ФОТО: zemanmilos.cz

Пожалуй, в Украине о нем заговорили в СМИ после того, как он стал единственным западным лидером, который прибыл на парад на Красной площади в 2015 году, а перед этим заявил, что выступает против антироссийских санкций:

«Каждая санкция является, во-первых, бессмыслицей и недейственной, а во-вторых, она, что логично, вызывает ответные санкции. Раскручивается какая-то спираль, которая вредит экономическим отношениям и никому не приносит пользы, а наоборот, усугубляет недоверие между странами», - заявлял президент М. Земан.

Ну а в октябре прошлого года он «порадовал» своей оценкой оккупации Крымского полуострова:

«Крым – это аннексия, без сомнения. Но это завершенное дело… Украине и России следует договориться о какой-то компенсации – или в финансовой форме, или нефтью и газом», - посоветовал чешский президент.

На выборах президента, которые проходили в стране 12-13 января этого года, во второй тур ожидаемо вышли М. Земан (38,5%) и его противник, 68-летний Иржи Драгош (26,6%).

Он – физико-химик, профессор, бывший президент Академии наук. Он сторонник объединенной Европы и НАТО, выступает за присоединение Чехии к зоне евро, а себя называет центристом. На своем сайте он рассказывает о своей деятельности на посту главы Академии наук так:

«Как президент Академии наук я проработал с пятью премьер-министрами и пятью правительствами соответственно. Это принесло мне много ценного опыта не только в сфере организации научной жизни, но и в сфере практической политики. С моей командой в Академии мы помешали ее ликвидировать в то время, когда политики пытались это сделать, абсурдно сокращая ее бюджет. После интенсивных переговоров с тогдашним правительством нам удалось договориться о снижении доходов «всего лишь» на полмиллиарда долларов и, прежде всего, о том, что бюджет в будущем не уменьшится, как изначально планировалось».

Иржи Драгош позиционирует себя как проевропейского политика, который любит народную музыку и свою семью

ФОТО: jiridrahos.cz

Следующий тур выборов назначен на 26 и 27 января. Некоторые политологи говорят, что у И. Драгоша все же есть шанс победить М. Земана, впрочем, таковой прогноз является скорее оптимистичным, чем реалистичным, хотя в любом случае Украине вряд ли стоит серьезно опасаться существенных неприятностей от этого государства. Зато нелишним будет напомнить, что с 12 марта 1999 года Чехия является членом НАТО, а с 1 мая 2004 года - Европейского союза.