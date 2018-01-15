МВД: Россия и Беларусь будут взаимно признавать визы 1 15.01.2018, 16:36

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Соглашение вступит в силу в первом квартале 2018 года.

Соглашение между Беларусью и Россией о признании виз заработает в первом квартале 2018 года. Первый этап переговоров относительно взаимного признания виз уже прошел в России, второй раунд планируется провести в Беларуси.

"В случае принятия соглашения, равно как и других документов по краткосрочному пребыванию иностранных граждан на территории Беларуси и России, компетентные органы двух стран наладят обмен информацией в онлайн-режиме о выданных и аннулированных визах",- объяснил начальник Департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун.