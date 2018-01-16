Предприниматели: Сегодня азиаты разоряют нас, а завтра придут на ваши рабочие места 14 16.01.2018, 8:30

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Торговцы-азиаты и белорусские ИП должны работать в одном правовом поле.

Лидер предпринимательского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко сообщил, что правительство наконец дало поручение разобраться с сомнительными схемами торговли лицами из Средней Азии. Правда, белорусские ИП били тревогу, потому что приезжие конкуренты продавали товары втрое дешевле и скрывали выручку, более полугода.

Между тем, торговцы-азиаты добрались уже из регионов до Минска. Многие ИП разоряются, а вот покупатели довольны, передает «Белсат».

«Но гости из Средней Азии начнут с торговли, а завтра придут на ваши рабочие места!», – обращается к ним Шумченко.

Вместе с тем он подчеркивает, что нужно не удалять торговцев-азиатов из страны, а просто поместить их и белорусских предпринимателей в одно правовое поле: чтобы налоги платили все.