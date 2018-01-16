Анджей Дуда: За свободу Польши боролись многие народы 16.01.2018, 10:15

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Фото: Jakub Szymczuk/KPRP

Президент Польши встретился с представителями нацменьшинств.

Анджей Дуда вместе с первой леди Агатой Корнгаузер-Дуда в понедельник принял участие в новогодней встрече с представителями разных вероисповеданий и национальных и этнических меньшинств в Польше.

«Много поколений, несмотря на язык и вероисповедание, боролись за Речь Посполитую, за то чтобы Польша была свободной и независимой», - сказал Анджей Дуда.

Он отметил, что сегодня Польша гарантирует безопасность, спокойствие и возможность нормальной жизни, передает «Радыё Рацыя».

«Великим символом сообщества граждан Речи Посполитой являются польские военные кладбища. (...) Там есть могилы и с латинскими, и православными надписями, и с полумесяцем, и со звездой Давида - и эти солдаты лежат рядом друг с другом, так как и вместе боролись», - отметил Анджей Дуда.