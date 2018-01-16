В СМИ просочилась информация о зарплате Лионеля Месси 8 16.01.2018, 13:42

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Лионель Месси

Фото: Gabriel Rossi/STF/Getty Images

Аргентинский нападающий «Барселоны» может заработать полмиллиарда евро за 4 сезона.

Контракт Лионеля Месси — это три контракта. Первый — с самим игроком (подписан отцом Лионеля, Хорхе Месси), второй — с компанией Leo Messi Management S.L. (занимается правами на образ футболиста), третий — с благотворительным фондом Месси, пишет sports.ru.

Если Месси отыграет все четыре года этого контракта, то за каждый сезон он получит более 106 млн евро (с учетом всех бонусов за лояльность). Если «Барселона» выигрывает требл, а Месси становится игроком года по версии ФИФА, то за такой суперуспешный сезон ему полагается больше 122,5 млн евро. По некоторым подсчетам, зарплата Месси может составить 40 процентов от всей зарплатной ведомости «Барселоны».

«Барселона» платит Месси дополнительные деньги, чтобы тот рассчитался с налоговыми долгами. По предыдущему контракту эти деньги начисляются в форме бонуса в 23,1 млн евро. По новому контракту это часть фиксированной зарплаты Месси.

В 2013-м у «Реала» был план купить Месси за 250 млн евро, причем переговоры между Флорентино Пересом и семьей Месси должны были пройти в летящем самолете. В итоге «Барселона» повысила Лионелю зарплату, и он остался.

Переговоры о новом контракте Месси могли затянуться из-за того, что Хорхе Месси почувствовал грядущие перемены на трансферном рынке. Соглашение было подписано еще 30 июня (за месяц до рекордного трансфера Неймара в ПСЖ). 18 июля «Барса» хотела объявить об этом публично, но отец Месси просто перестал отвечать на письма. В итоге стороны провели дополнительные переговоры по контракту, который уже был подписан, и официально о новом соглашении объявили только 25 ноября. Сумма отступных за игрока выросла с 300 млн до 700 млн евро.