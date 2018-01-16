РПЦ хочет перевести Россию на юлианский календарь 29 16.01.2018, 20:05

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Фото с сайта all-pix.com

В РПЦ заявили о необходимости вернуть в РФ календарь времен Христа.

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом назвал календарь «частью картины мира народа», указав на необходимость оставаться в «православной парадигме» и перейти обратно на юлианский календарь, передает РБК.

Вместо действующего в России сейчас григорианского календаря необходимо вернуть юлианский, отменив декрет Совнаркома, подписанный в 1918 году Владимиром Лениным, уверен первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков.

«Я сторонник «старого стиля» и считаю, что России пора возвращаться к юлианскому календарю, существовавшему еще во времена Христа. Уверен, что рано или поздно это произойдет», — цитирует Щипкова «РИА Новости».

Русская православная церковь продолжает использовать юлианский календарь в богослужении, а потому, по словам Щипкова, остается единственной хранительницей традиций в России.

«Календарь — это не цифры на бумаге, а часть картины мира народа. Мы находимся в своей православной парадигме и в ней должны и оставаться», — подчеркнул Щипков.

Юлианский календарь был разработан по поручению Юлия Цезаря группой астрономов во главе с александрийским ученым Созигеном в I веке до нашей эры и введен в действие эдиктом Юлия Цезаря с 1 января 45 года до н.э.

Продолжительность года, согласно юлианскому календарю, составляет 365,25 дня, что примерно на 11 минут дольше солнечного года, а в результате за каждые 128 лет накапливается один «лишний» день. В 1582 году римский папа Григорий XIII издал буллу о переходе на новый календарь, для компенсации накопившейся разницы было пропущено десять дней, и за 4 октября сразу наступило 15 октября.

Католические страны перешли на григорианский календарь в течение нескольких лет, протестантским на завершение перехода потребовалось примерно полтора века. После России от юлианского календаря отказались Греция (1924), Турция (1926) и Египет (1928).