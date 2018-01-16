Японцев по ошибке оповестили о северокорейском ракетном ударе 1 16.01.2018, 21:11

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Населению предложили срочно искать убежище в зданиях или в метро.

Японская телекомпания NHK на своих интернет-ресурсах опубликовала экстренное предупреждение о ракетном ударе со стороны Северной Кореи. "Северная Корея, судя по всему, запустила ракету. Правительство срочно призывает население искать защиту в зданиях или в метро", - говорилось в сообщении, появившемся во вторник, 16 января.

Буквально через пять минут сообщение было отозвано, и компания принесла извинения, передает DW.

Как заявил ведущий вышедшей фактически сразу же после этого новостной программы, ошибка произошла по вине оператора, отвечающего за отправку срочных сообщений для интернет-пользователей.

По данным агентства Reuters, ошибочное сообщение NHK не вызвало паники в Японии.

Ранее, в субботу, 13 января, аналогичное ошибочное предупреждение о ракетной атаке заставило сильно понервничать жителей Гавайев, получивших на свои мобильные телефоны сообщение следующего содержания: "Чрезвычайная ситуация. Угроза удара баллистической ракеты. Срочно ищите ближайшее убежище. Это не учебная тревога". Аналогичное предупреждение было также передано по местному радио и телевидению. Как позднее заявил губернатор штата Дэвид Айдж, сотрудник ведомства по чрезвычайным ситуациям "случайно нажал не ту кнопку" в ходе плановой проверки работоспособности системы оповещения. А президент США Дональд Трамп пообещал проработать меры, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.