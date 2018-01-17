«Зеленая» энергетика станет конкурентом нефти и газа к 2020 году 2 17.01.2018, 18:10

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За последние пять лет в мировую «зеленую» энергетику инвестировали $1 триллион.

Стоимость возобновляемых источников энергии сейчас падает настолько быстро, что в течение нескольких лет она должна быть более дешевым источником электроэнергии, чем традиционные ископаемые виды топлива, пишет forbes.ru со ссылкой на новый доклад по экономике ВИЭ Renewable Power Generation Costs 2017 Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), представленного на 8-й Ассамблее IRENA в Абу-Даби.

Стоимость производства электроэнергии (LCOE) в солнечной энергетике промышленного масштаба в период 2010-2017 упала на 73%. В 2017, по данным IRENA, она достигла 10 центов за кВт/час. Агентство прогнозирует, что к 2020 году эта цифра сократится вдвое, и ВИЭ станут конкурентоспособными с ископаемым топливом.

Беспрецедентно низкие цены в солнечной энергетике, зафиксированные по результатам аукционов в Дубае, Мексике, Перу, Чили, Абу-Даби и Саудовской Аравии, показали, что «при правильных условиях» возможен новый уровень цен в 3 цента за один кВт/час .

В материковой ветроэнергетике стоимость производства снизилась за этот же период на 23%. Сейчас в ряде случаев успешные проекты реализуются по ценам около 4 центов за кВт/час, а средневзвешенная глобальная стоимость (LCOE) одного кВт/час составляет 6 центов.

Для сравнения: стоимость производства электроэнергии в странах «большой двадцатки» на основе ископаемого топлива обычно составляет от 5 до 17 центов за кВт/час — в зависимости от страны и вида топлива. Благодаря устойчивому снижению цен на ВИЭ, к 2020 году «зеленая энергетика» станет конкурентоспособной с ископаемым топливом, прогнозирует IRENA.

И хотя солнечная- и ветроэнергетика пока что занимают безусловно лидирующую позицию среди ВИЭ, другие источники зеленой энергии также становятся более конкурентоспособными. Новые проекты в биоэнергетике и геотермальный энергетике, введенные в эксплуатацию в 2017 году, имеют средневзвешенную стоимость в 7 центов за кВт/час и могут конкурировать по стоимости с ископаемым топливом в некоторых случаях.

Дешевое электричество

По словам генерального директора IRENA Аднана Амина, к 2020 году средняя стоимость всех основных технологий генерации на основе возобновляемых источников энергии будет располагаться в нижней части стоимостного интервала генерации на ископаемом сырье. Кроме того, многие проекты фотоэлектрической солнечной и ветровой генерации будут производить вообще самое дешевое электричество на земле.

Аднан Амин отмечает фундаментальный сдвиг в энергетическом секторе. «Это непревзойденное сокращение затрат в технологиях генерации, оно отражает ту степень, в которой ВИЭ нарушают привычную международную энергетическую систему», — сказал он.

Ожидаемая стоимость «зеленой» энергии станет проблемой для рыночных позиций традиционных видов топлива и стран, экспортирующих углеводороды, например, государств ближневосточного региона, поскольку долгое время доходы от продажи нефти и газа составляли основу их экономики. Тренд на удешевление ВИЭ также создает проблему для некоторых западных стран, включая Соединенные Штаты, поскольку президент Дональд Трамп сделал ставку на угольную промышленность и предпринял ряд мер для увеличения добычи нефти.

Если ВИЭ действительно смогут составить конкуренцию традиционных видам топлива, то правительства и крупные корпорации, строящие новые электростанции, почти наверняка обратятся к «зеленой» энергетике для ввода новых мощностей, что снизит спрос на нефть, природный газ и уголь.

По данным IRENA, с 2013 года инвестиции в ВИЭ по всему миру составили более $1 трлн, а сейчас в отрасли имеется почти 10 млн рабочих мест. Если рассматривать региональные особенности, то особенно ярко выделяются достижения Китая — Поднебесная в 2017 году ввела 50 ГВт новых мощностей на основе ВИЭ, а Азия в целом стала «быстро развивающимся рынком возобновляемых источников энергии».