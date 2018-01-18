«Ледниковый период»: Жители Серебрянки на много часов остались в мороз без отопления 3 18.01.2018, 11:34

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Прорванную теплотрассу не удалось быстро починить.

Холодно вдруг стало не только на улице, но и в домах на проспекте Рокоссовского и во 2-м Велосипедном переулке в Минске.

Во вторник в 15.10 здесь пропали тепло и горячая вода. Причина тому – повреждение участка теплосетей. Как работали аварийные службы, чем спасались от холода жильцы жилых домов, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Р».

Прохожих на 2-м Велосипедном переулке в 10.00 мало, зато вовсю здесь орудуют лопатами работники аварийно-восстановительной службы «Минские тепловые сети», трудится экскаватор. Мы находимся аккурат у входа в школу № 164. Именно перед ней и был поврежден участок теплосетей, который к ночи среды восстановили. Но работы еще не закончились.

В разрытой яме виднеется труба: бригада продумывает, как экскаватору подъехать, чтобы железобетонными сводами ее закрыть.

— А после все забетонируем, сделаем гидроизоляцию, засыплем грунтом, после чего положат асфальт, — мастер службы Владимир объясняет ход действий. Но меня интересует, что произошло изначально. – Да, действительно, была авария, но, как говорят, операция прошла успешно — все неполадки ликвидированы.

Окунемся в события вторника. На место повреждения трубопровода на распределительных теплосетях сразу выехали две аварийно-восстановительные бригады, пригнали два самосвала, один экскаватор, спецтехнику с краном. К работе подключились и сотрудники ГАИ, которые помогали организовать движение. Задание для аварийной службы – заменить участок трубопровода диаметром в 500 миллиметров, длиной в 4 метра. Что стало причиной ЧП? Прокомментировал ситуацию главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» Александр Драгун:

— Когда взялись за ремонтные работы, то сразу увидеть проблему не могли. Есть такое понятие, как «непроходной канал» — место, недоступное для осмотра. Только при вскрытии можно было увидеть, в чем неполадка. Оказалось, между плитами перекрытия просачивались осадки. Они привели к утончению металла — произошло повреждение.

На данном участке тепломагистрали трубопровод заложен в 1991 году. То есть отработал он уже более 25 лет. Так что причиной аварийной ситуации, по словам главного инженера, стали не морозы, а именно износ трубопровода – его стенки настолько истончились, что просто не выдержали.

— Мы достаточно быстро произвели отключение участка этого трубопровода. Жилой дом № 40 на Рокоссовского, два общежития и гостиница на 2-м Велосипедном переулке попали в зону отключения. К 1.30 ночи теплоснабжение было восстановлено, — продолжает Александр Александрович. — Важно понимать: все дома имеют аккумулирующие способности. При нынешних температурах наружного воздуха отсутствие теплоснабжения не сильно повлияло на температуру в квартирах. Разве что она опустилась на пару градусов. Так что критической ситуации не было и нет. Мы давно набили руку на устранении подобных неполадок и делаем это довольно быстро.

К 1.30 ночи теплоснабжение было восстановлено

В момент инцидента, в 15.10, нарушался гидравлический и температурный режим по зоне теплоснабжения минской ТЭЦ-2. Поэтому несколько часов наблюдались пониженные параметры по температуре горячей воды и отопления домов, запитанных от этого теплоисточника. Что скажут люди, которые, придя после работы домой, поняли, что жилье их не совсем тепло встречает? Анна, жительница дома на проспекте Рокоссовского, 30/2, делится:

«С 18 октября 2017 года в детской комнате нашей квартиры отсутствует отопление, батарея холодная. Вынуждены включать обогреватель, который расходует много электроэнергии. Обращалась в службу 115 многократно, они передавали заявку в ЖЭУ, но те не выполнив ее, закрывали. Написала электронное обращение в ЖРЭО. Пришла отписка, что рассматривают обращение. Законодательство вообще действует в нашей стране или к ЖЭУ не относится указ Лукашенко о своевременном оказании услуг населению? Может ваша редакция поможет разобраться? Вероника Мисякова, Минск».

— Пришла домой, подумала: «Что-то не так, как обычно…» Потрогала батареи — холодные. Но звонить в аварийную службу не стала, времени не было. Я врач. Только приехала со смены, и нужно было ехать на ночную. Когда утром вернулась вновь домой, было тепло. Успокоилась.

Валентина, жительница дома на проспекте Рокоссовского, 18/1, рассказывает, что особо не почувствовала перемен в квартире:

— Узнала, что не топят, когда позвонила соседка: «Потрогай батареи!» Ну, тронула: холодные. Да, немножко было прохладнее, но это не страшно. Ночью ощутила, что тепло вернулось.

А вот жительница дома № 30/2 Светлана говорит, что жару не любит, но все-таки во вторник теплые носки пришлось надеть:

— Пришла с работы. Чувствую, прохладно. Потом холоднее, холоднее, еще холоднее… Звоню по номеру 115, отвечают: «Прорыв теплотрассы. Работаем». Хорошо, думаю. И носочки надела. Но поверьте, было прохладно только пару часов и не настолько, что выдержать нельзя.

Выгуливающая собачку дама живет в доме № 12/1, вспоминает свои ощущения:

— Захожу на кухню – зябко. Дай, думаю, потрогаю батарею: она какая-то по-летнему тепловатая… Но никуда не звонила. Решила приготовить ужин. А на кухне ж, знаете, когда готовишь, то тепло. Час прошел, и тепло вернулось.

Кстати, а как же гости гостиницы, которые явно не ожидали сервиса с холодком? Там ведь не только батареи не грели, но и не было горячей воды. Ольга Захарченко, заведующая гостиницей «Ист Тайм» на 2-м Велосипедном переулке, 5, заверяет: «Никто не жаловался. Жильцы сказали, что был легкий дискомфорт, и попросили дополнительные теплые одеяла».