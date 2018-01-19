В России подросток напал на школу с топором и коктейлями Молотова 7 19.01.2018, 9:18

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Пострадали три ученика, учительница и сам нападавший.

В Улан-Удэ подросток, совершивший нападение на учащихся 7-го класса и преподавателя литературы, попытался покончить собой, рассказал РБК источник в полиции.

В результате нападения подростка на школу в Улан-Удэ, пострадали две ученицы 7-го класса, один ученик и преподаватель русского языка и литературы, узнал РБК.

В пятницу, 19 января, в 8:40 (по местному времени) из средней школы № 5, расположенной районе Сосновый бор города Улан-Удэ (улица Виталия Бонивура, 40) оперативному дежурному МЧС поступил сигнал о пожаре, рассказал РБК источник в МЧС. Эту информацию подтвердил источник в МВД.

«В кабинете на 3 этаже здания произошло возгорание, площадь пожара составила 15 кв. м», — рассказал источник в МЧС.

На месте оперативные службы установили, что 15-летний подросток А. «нанес колото-резанные раны двум девочкам, ученицам 7 класса, одному мальчику и учительнице русского языка и литературы», рассказал РБК собеседник из полиции. По его словам, после нападения подросток попытался покончить собой. «После нападения на учеников подросток поджег бутылку с зажигательной смесью и попытался совершить самоубийства», — отметил источник.

По данным собеседника РБК в полиции, в результате нападения в военный госпиталь с ранениями различной степени тяжести были доставлены девочки М. и А. (по 13 лет), мальчик А. (13 лет), а также преподаватель Ирина Раменская (41 год), рассказал источник в полиции. «Виновник инцидента А. также доставлен в республиканскую клиническую больницу им. Ангапова», — сообщил источник в МЧС.

О том, что школе в Улан-Удэ совершено нападение на учительницу и детей, стало известно утром 19 января. Как сообщал телеканал «Тивиком», нападавших подростков было двое, и оба они были школьниками. Как минимум один из нападавших был вооружен топориком и бутылками с зажигательной смесью, сообщал телеканал.

В сообщении на сайте правительства Бурятии сообщалось, что нападение устроили три человека в масках. В кабинет русского языка и литературы они бросили бутылку с зажигательной смесью, после чего стали наносить ножевые ранения тем, кто выбегал из класса. После происшествия двоим удалось сбежать. Официально полиция информацию по числу нападавших не подтверждала.

СКР сообщал, что задержан был «подозреваемый подросток», а обстоятельства происшествия расследуются. «Ученик 9 класса одной из школ, расположенных в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение», — говорится в сообщении регионального управления СК.

В Перми 15 января также было совершено нападение на школу — двое подростков с ножами атаковали учеников 4-го класса и учительницу труда. В результате в общей сложности пострадали 15 человек.