«С минским акцентом»: режиссер Гильермо дель Торо рассказал о персонаже из Беларуси 19.01.2018, 11:38

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Гильермо дель Торо

Фото: Getty Images

В минский прокат вышел фильм «Форма воды».

Лента уже получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, «Золотой глобус» за режиссерскую работу и примерно еще 60 наград.

Один из персонажей фильма по легенде – из Минска.

Накануне премьеры режиссер рассказал журналистам портала «Кинопоиск» о персонаже «с советскими корнями» – Дмитрии:

— Это отличный персонаж, над которым мы с Майклом (актером Майклом Стулбаргом) работали очень долго. Я написал для него целую биографию, чтобы актеру было легче воплотить этот образ. Он был поражен. Он хотел говорить обязательно с минским акцентом, потому что его герой именно оттуда родом. Уж не знаю, получилось у него или нет, я русским языком не очень хорошо владею».

Майкл Стулбарг (слева)

— Тогда уж белорусским.

— Также не силен, признаюсь.

— Переезжайте в Москву, вас там всему научат. Ну или в Минск, в крайнем случае.

— Вот не обещаю! Могу переехать разве что в Австралию.

Действие фильма «Форма воды» разворачивается в 1963 году. Главная героиня – немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного заведения идет работа по изучению отловленного человека-амфибии. После у женщины вспыхивает любовь к мутанту, и она помогает ему бежать.