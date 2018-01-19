Фотофакт: Как выглядела визитка Владимира Короткевича 3 19.01.2018, 15:48

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Визитку классика белорусской литература нашли в бумагах его тестя.

Визитка воспринимается как часть современной, уже постсоветской культуры. Тем более удивительно узнать, что ими пользовались и представители элиты в советское время. Как пишет tut.by, oб этом свидетельствует находка столичного юриста Максима Половинко, который обнаружил визитку классика белорусской литературы Владимира Короткевича.

По словам собеседника, визитку нашли в бумагах покойного тестя — доктора физико-математических наук, физика-термоядерщика. Возможно, «карточка» попала к нему от покойного писателя Павла Саковича. Он был дядей жены Максима Половинко и, как и Короткевич, родился в Орше.