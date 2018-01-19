NASA рассказало о темпе «похудения» Солнца 2 19.01.2018, 17:30

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NASA/SDO

Исследователи наблюдали за смещением орбиты Меркурия.

Ученые NASA с помощью наблюдений за смещением орбиты Меркурия вычислили скорость, с которой Солнце теряет массу из-за термоядерных реакций и солнечного ветра, пишет сайт "Зеркало Недели.Украина".

Как отмечается на сайте агентства, орбиты планет Солнечной системы постепенно увеличиваются. Это связано с тем, что с течением времени гравитация Солнца ослабляется из-за того, что звезда стареет и теряет свою массу.

По словам исследователей, Меркурий является идеальным объектом для наблюдений, поскольку располагается в три раза ближе к Солнцу, чем Земля и гораздо более чувствительно реагирует на уменьшение влияния гравитации звезды.

В ходе исследования ученые изучили данные, которые были получены космическим аппаратом MESSENGER. Аппарат совершил три подлета к Меркурию в 2008 и 2009 годах и находился на орбите планеты с 2011 по 2015 год.

В результате оказалось, что каждый год Солнце "худеет" примерно на 179 триллионов тонн, что эквивалентно примерно 3,5% от общей массы земной атмосферы. Подобные значения, отмечают астрономы, чуть ниже теоретических оценок, но в принципе им соответствуют.