Из-за треснувшего моста над Припятью дети остались без прививок 2 19.01.2018, 19:07

«За речкой» обнаружились сложности с плановой вакцинацией детей.

Анастасия живет в деревне Вересница Житковичского района. Это как раз та заречная зона Припяти, которая чуть не отвалилась от страны, когда треснул мост. Сейчас у молодой мамы проблема: внезапно выяснилось, что в местной больнице нет вакцины для плановой прививки грудным детям. Возможен вариант за деньги, но заплатить не так-то просто, надо пройти квест, передает onliner.by.

— По идее, детей до года должны бесплатно прививать от коклюша, дифтерии и столбняка, — говорит Анастасия. — Насколько я понимаю, без прививки просто не примут в садик. Не говоря уже о необходимости профилактики. Недавно выяснилось, что бесплатной вакцины в нашей больнице нет.

Анастасия с 5-месячным Семеном «приписаны» к больнице города Турова. Девушка просто купила вакцину за свои деньги, так можно. Сделали первый укол, курс состоит из трех с интервалом в месяц. Просрочить нельзя, иначе придется начинать все сначала.

— Нам завтра положен очередной укол, я сегодня звоню, а мне говорят, что нет вакцины, — рассказывает Анастасия. — При этом меня никто не предупредил, не позвонил...

Как вариант, девушке посоветовали ехать в больницу райцентра Житковичи, там оплачивать и — «может, на следующей неделе привезут». Нет, в Турове оплатить нельзя. Закавыка в том, что Житковичи на том берегу, а понтонный мост (наведенный взамен треснувшего стационарного), как мы помним, сорвало льдом. В общем, от Вересницы до Житковичей по прямой — рукой подать, но теперь надо ездить в объезд, это несколько сотен километров.

— Вот сейчас собираюсь в туровскую больницу, попробую передать эти 37 рублей за укол через доктора, чтоб их завезли в Житковичи... — сама ищет варианты решения собственных проблем Анастасия. — То есть, получается, это не меня стимулируют сделать прививку, а я пытаюсь заставить больницу найти вакцину. И ладно я, найду деньги на вакцину, но что делать другим?..

Минздравом определен национальный календарь профилактических прививок. В соответствии с ним дети с 3 месяцев прививаются, в частности, от дифтерии, столбняка и коклюша. Для этого, как указано на сайтах белорусских больниц, используется так называемая адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС) российского производства. Особо оговорен вариант отказа пациента: «...медицинским работником должны быть разъяснены в доступной для понимания форме возможные последствия отказа от профилактической прививки. Отказ от профилактической прививки оформляется записью в медицинских документах пациента и подписывается пациентом (его законным представителем) и медицинским работником».

Вариант отсутствия вакцины в конкретной поликлинике за речкой нормативными актами не оговаривается.

В Министерстве здравоохранения нам сообщили, что ситуация по заболеваемости дифтерией, коклюшем и столбняком в стране благополучная и для вакцинации против этих инфекций имеются другие (помимо АКДС) необходимые иммунобиологические лекарственные средства.

В Управлении здравоохранения Гомельской области постарались расшифровать этот ответ. По словам главного специалиста отдела организации медицинской помощи Татьяны Великановой, сегодня АКДС заменяется другой вакциной, «Эупента»:

— Действительно, были перебои с поставками, именно когда заканчивалась вакцина АКДС. Новая бесплатная вакцина уже поступила в область, и на следующей неделе она поступит, в частности, в Житковичский район.

У Анастасии, впрочем, особый случай, поскольку она ранее выбрала платную вакцинацию другим препаратом. Девушка утверждает, что деньги в Турове у нее все же согласились взять, «пойдя на уступки». Татьяна Великанова, в свою очередь, заверила: проблем с оплатой в Турове возникать не должно, ехать в Житковичи необходимости нет.

— Оплатить вакцинацию можно как отдав деньги в кассу туровской больницы, так и по ЕРИП. Мы проследим, чтобы права пациентов не нарушались.