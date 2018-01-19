Чай или кофе: что полезнее употреблять 5 19.01.2018, 20:22

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Какой напиток выбрать для завтрака?

Чай или кофе? Какой из этих напитков более полезный? Sunny7.ua попытался разобрать все за и против.

1. Бодрость

И в первом, и во втором случае мы употребляем кофеин. Если судить по способности напитков бодрить, то кофе выбивается в лидеры. 1 чашка кофе содержит 90-115 мг кофеина, в 1 чашке чая — 40 мг. Однако, крепкозаваренный чай может быть даже эффективнее в улучшении концентрации мозга.

2. Цвет зубов

Пигменты, которые содержаться и в кофе, и в чае окрашивают зубы в желто-коричневый цвет. Специалисты, которые проводили исследования, и стоматологи даже утверждают, что чай окрашивает зубы сильнее. Итак, победу в этом пункте одерживает кофе.

3. Борьба с депрессией

Чай действует на организм успокаивающе. Регулярное чаепитие успокаивает реакцию и снижает тревожность. А 3 чашки в день снижают риск возникновения депрессии на 37%.

4. Качество сна

Всем известно, что любителям кофе намного труднее засыпать, особенно если чашка выпита во второй половине дня. «Чаеманы» могут побаловать себя любимым напитком даже перед сном и не боятся за появление бессонницы.

5. Борьба с заболеваниями

Проведенные исследования говорят, что несколько чашек кофе в день снижают риск развития диабета и защищает сердце, а чай убережет от раковых заболеваний благодаря антиоксидантам в составе.

Между этими двумя напитками не так много различий, поэтому можете ориентироваться на собственные вкусы. Однако помните о том, что кофе лучше употреблять в первой половине дня и не более двух чашек в день.