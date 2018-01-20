Ученые создали из молекул ДНК уникального робота 20.01.2018, 13:33

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Подобная система может самостоятельно передвигать молекулы и различные наночастицы.

Ученые из Германии разработали уникальную роботизированную наноруку, составляющими которой стали молекулы ДНК.

Управляется она с помощью электрического поля внешнего типа. Подобная система может самостоятельно передвигать молекулы и различные наночастицы сразу на несколько десятков нанометров, на что у нее уйдет не более 5 миллисекунд, передает Хроника.инфо.

Подобные характеристики в несколько раз быстрее, чем при использовании молекулярных роботов из ДНК, которые находятся под управлением химических реакций.

Благодаря имеющейся возможности по образованию комплементарных связей, что имеются между азотистыми основаниями, молекулы ДНК можно использовать для того, чтобы воссоздать сложные полимерные системы, в которых заранее будет прописана структура и нужное расположение функциональных групп.

Подобный механизм может использовать в так называемой методике «оригами» из ДНК, с помощью которой можно собирать молекулярные структуры из медицинских препаратов и люминисцентных систем.

Ученые предлагают использовать соответствующий подход для создания молекулярных роботов, которые смогут выполнять несложные работы с нанообъектами.