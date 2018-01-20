Ученые NASA показали на видео огромный телескоп James Webb 3 20.01.2018, 20:57

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ФОто: NASA

Данное устройство отличается своими масштабными габаритами.

Ученые из американского космического агентства NASA в Сети опубликовали эксклюзивное видео, на котором показали наглядно новый телескоп James Webb. Данное устройство отличается своими масштабными габаритами, пишет vistanews.

Как сообщают журналисты из информационного агентства «ВладТайм», группа ученых NASA на своем YouТube-канале в публичном доступе разместили видео, где показали свой новый телескоп под названием James Webb, который отличается от других своими гигантскими параметрами. Также ученые рассказали, что в настоящее время телескоп был проверен на всех тестах и готов для выхода в космос.

По предварительным данным, запуск James Webb состоится в 2019 году. До того времени он будет находиться в штате Калифорнии.