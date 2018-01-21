Молочный комбинат в Барановичах получил сертификат кошерности 21.01.2018, 11:22

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Фото: nashkraj.by

Продукцию признали кошерной на все дни, кроме праздника еврейской Пасхи

В раввинате решили выдать сертификат кошерности на некоторую продукцию Барановичского молочного комбината, новость об этом опубликована на сайте Глобального еврейского онлайн центра.

Сообщается, что часть производимых на молкомбинате в Барановичах продуктов теперь признаетеся «авкат халав стам», то есть кошерной на все дни года за исключением дней Песах (еврейской Пасхи).

Предприятие было основано в 1944 году и выпускает продукты ТМ «Ранiца». Скорее всего, теперь на барановичской упаковке будет стоять знак о кошерности ее молочки.

Интересно, что согласно еврейским законом кошерным считается молоко от коров, коз, овец и других жвачных парнокопытных. Однако в процессе производства не должны использоваться лецитин, ферменты или другие добавки. И все производство контролируется от дойки до упаковки.