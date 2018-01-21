Семь продуктов, которые можно есть сколько угодно и не толстеть 8 21.01.2018, 18:59

8,074

Эксперты в области здорового питания опубликовали перечень продуктов, которые отличаются низкой калорийностью.

Зимой холодильник манит к себе с еще большей силой, чем обычно. Но это не беда, ведь эксперты в области здорового питания опубликовали перечень продуктов, которые можно есть сколько угодно и не толстеть, пишет cosmo.com.

Первую строчку в рейтинге заняли огурцы. Они на 95 % состоят из «живой», структурированной, воды, которая способствует очистке организма и выведению токсинов, накопившихся в результате его жизнедеятельности. Кроме того, огурцы содержат витамины, минералы и другие полезные вещества.

Следующий в списке – стеблевой сельдерей, содержащий большое количество воды и неусвояемой грубой клетчатки. Благодаря низкой калорийности, сельдерей может оказаться незаменимым помощником в процессе похудения. Так, к примеру, ты можешь приготовить из него легкий гарнир к мясу – он будет содержать минимум калорий, но добавит блюду сытности.

Замыкают тройку помидоры, в ста граммах которых содержатся всего 18 килокалорий.

Также, по версии экспертов, в список самых безвредных для фигуры продуктов вошли грейпфрут, черника, брокколи и листовой салат – все они отличаются низкой калорийностью и содержат большое количество полезных веществ.

Конечно, можно отнестись ко всем этим продуктам скептически, назвав их «травой», а можно придумать, как использовать их в блюдах даже для новогоднего стола – например, в легких натуральных десертах или салатах.