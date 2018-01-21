Умер герой «Чернобыльского шляха» 1996 года 4 21.01.2018, 19:48

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Белорус армянского происхождения Григорий Фарманян был многолетним активистом Белорусского Народного Фронта в Гродно.

О смерти Григория Фарманяна сообщил в Twitter Павел Можейко.

По словам Павла Можейко, именно Григорий Фарманян 25 марта 1996 года с окровавленной головой и бело-красно-белым флагом в руках был сфотографирован журналистами во время столкновений демонстрантов с милицией во время знаменитой «Минской весны» 1996 года.

Этот снимок стал знаменитым и обошел многие СМИ.

Вечная память Героям!