Экспорт из Германии в РФ вырос впервые с момента введения санкций 4 22.01.2018, 19:33

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За 11 месяцев 2017 года немецкий экспорт в РФ увеличился на 21%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Немецкий экспорт в Россию вырос впервые за последние пять лет. За 11 месяцев 2017 года он увеличился на 21 процент, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в 24,1 млрд евро.

Как отмечает в понедельник, 22 января, агентство Reuters со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства, за весь 2016 год объем немецкого экспорта в Россию составил 21,5 млрд евро. Наибольшим успехом пользовались станки, автомобили и химическая продукция со знаком "Сделано в Германии", передает DW.

Некоторое улучшение наблюдается и в области импорта товаров из России в Германию. За 11 месяцев 2017 года он составил в денежном выражении 28,6 млрд евро, в то время как за весь 2016 год ФРГ импортировала из России товаров на сумму около 26,5 млрд евро. Определенную роль в этом сыграл заметный рост спроса на российскую нефть и газ.

Немецкий экспорт в РФ за время действия санкций, введенных в ответ на аннексию Россией украинского полуострова Крым и вмешательство в конфликт на востоке Украины, уменьшился почти в два раза: с 38 млрд евро в 2012 году до 21,5 млрд евро в 2016 году. Несмотря на некоторое оживление в 2017 году, Восточный комитет немецкой экономики призывает воздержаться от эйфории. "После глубокого кризиса мы стартуем, к сожалению, с довольно низкого уровня. Кроме того, мы видим в нынешних результатах влияние остаточных эффектов, которое прекратится в 2018 году", - отметил глава Восточного комитета Вольфганг Бюхеле.