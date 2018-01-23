Бернд Штанге: Даже богатая Швейцария держит в элите 10 команд, а Беларусь – 16! 1 23.01.2018, 7:57

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БЕРНД ШТАНГЕ

Количество не всегда означает качество.

Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге выразил недоумение по поводу слишком большого количества команд в высшей лиге чемпионата страны по футболу.

"Чтобы быть успешным в футболе, нужны деньги и компетентность. У такой богатой страны, как Швейцария, всего 10 команд в сильнейшем дивизионе. А Беларусь позволяет себе иметь 16 команд высшей лиги! Это ведь просто количество, никак не качество! Поэтому для большинства белорусских клубов выступление в еврокубках заканчивается в первых раундах квалификации.

Во всех странах мира, если случается спад результатов, что-то да происходит! Более того — что-то меняется, даже если успех приходит не сразу. Простое ожидание ни к чему не приведет, само по себе ничто не улучшится ни за 5, ни за 10 лет. Это точно неверный путь!", — констатировал Штанге в программе "Спорт-клуб" на канале ОНТ, сообщает pressball.by.