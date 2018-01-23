В Давосе начинается Всемирный экономический форум 8 23.01.2018, 9:52

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Основным событием станет обращение президента США Дональда Трампа.

С 23 по 26 января в Давосе (Швейцария) пройдет Всемирный экономический форум. Об этом сообщается на сайте форума.

Отмечается, что все дискуссии возглавят женщины, в частности премьер-министр Норвегии Эрна Солберг и генеральный директор IBM Джинни Рометти.

Участники форума намерены обсудить расширение и защиту прав женщин, вопросы безопасности, экономического развития.

Запланирован ряд выступлений мировых лидеров, в частности премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и других.

Основным событием последнего дня станет обращение президента США Дональда Трампа.