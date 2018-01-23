Пять технологий, которые скоро изменят жизнь человечества 18 23.01.2018, 10:54

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Фото: EPA

Пока этот перечень звучит как сюжет научно-фантастического фильма.

Летающее такси за считанные минуты, минуя все пробки, доставляет вас на станцию вакуумного сверхскоростного поезда. Через полчаса вы уже находитесь в другой части континента: у вас консультация со специалистом по трансплантации, пишет nv.ua.

Сейчас вам это не нужно, но вот лет через 15-20, скорее всего, не повредит, а очередь на печать органов на 3D-принтере длинная. Специалист говорит на китайском, но это не проблема — у вас есть электронный универсальный переводчик: вы вставляете в ухо беспроводной наушник и получаете синхронный перевод.

Звучит как сюжет научно-фантастического фильма? На самом деле — нет, эти технологии — уже в разработке. И, как обещает недавнее исследование потребительских привычек и взглядов на коммуникации от международной рекламно-коммуникационной группы Havas Worldwide, станут реальностью в ближайшие несколько лет. А значит — изменят как нашу повседневную жизнь, так и многие профессиональные привычки, в том числе и в маркетинге, рекламе и PR. Ведь границы в общении и так постепенно стираются — благодаря развитию технологий. А через пару, в крайнем случае — пару десятков лет этих границ не останется вообще. Вполне в норме вещей будет искать заказчика в Японии, директора агентства нанимать в Китае, креативного директора — во Франции, а стратега — в Индии. Мир будет открыт, а каждое локальное агентство сможет стать международным.

Летающее такси

Еще в октябре 2016 года в компании Uber заявили о начале работы над проектом летающих такси Uber Elevate. Выглядеть это будет так: в мобильном приложении вы вызываете транспортное средство, но вместо машины за вами прибывает вертолет — на ближайшую стоянку на крыше. Перемещение из одного конца города в другой будет занимать не час-полтора, а несколько минут, стоить это будет поначалу $120, однако в компании обещают удешевить такси до $20 за поездку. Пока что проблема в том, что транспортного средства, которое взлетает и садится строго вертикально, работает не на топливе, а на электричестве, и в десятки раз тише, чем современные вертолеты, — а именно таким будет летающий Uber — пока что не существует. Однако, учитывая, что над похожими проектами работают и в других компаниях, от гигантов Boeing и Airbus до стартапа Kitty Hawk, появление нужного транспорта — дело времени. Тем более, что первый шаг уже сделан: в середине января этого года на ежегодном Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, США, компания Bell Helicopter, партнер Uber в проекте Uber Elevate, представила прототип четырехместного летающего такси.

Ну а пока что руководство Uber уже договорилось с NASA — и как только новые вертолеты появятся, их сразу же начнут тестировать в Даллас-Форт Верт и Лос-Анджелесе (США), а также Дубае. Случится это, как предполагают эксперты, к 2020 году, а то и раньше.

"Гиперпетля"

Идея построить туннели, по которым напоминающие вагоны поезда капсулы будут перевозить грузы и пассажиров на сверхвысокой скорости, еще в 2013 году появилась у Илона Маска. Замысел подхватил и взялся за реализацию коллега Маска Шервин Пишевар. Летом 2014-го он выступил ссоснователем компании Hyperloop Technologies, через пару лет переименованной в Hyperloop One. К декабрю 2017-го проект "Гиперпетля" собрал $285 млн инвестиций и провел три раунда успешных испытаний в построенном в пустыне Невада, США, первом туннеле. Во время третьего раунда капсулу в туннеле удалось разогнать до 387 км/ч, а скорость, которой технологи стремятся достичь, составляет 1100 км/ч.

В Hyperloop One, председателем которой сейчас является Ричард Брэнсон, уверены, что к 2019 году "Гиперпетля" сможет перевозить грузы, а к 2021-му — пассажиров. Маршруты по США, Европе и Азии уже прокладываются полным ходом, а строительство на участке Балтимор-Вашингтон (США) вот-вот начнется.

Илон Маск считает, что больше всего пользы "Гиперпетля" принесет городам, расстояние между которыми превышает 1500 км. Однако и на коротких дистанциях технология поможет экономить кучу времени: к примеру, поездка из Киева в Одессу на "Гиперпетле", как можно рассчитать на сайте проекта, займет всего 35 минут — примерно как на самолете, только без траты времени на регистрацию, взлет и посадку.

"Гиперпетля", которую уже называют пятым видом транспорта — после автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного, — вместе с "летающим такси" если и не совершат революцию в общественном и грузовом транспорте, то еще больше ускорят темп жизни. Что будет означать, во-первых, новые стандарты и структуризацию в бизнесе, а во-вторых, новые возможности для инфрастуктуры, в том числе — рекламы и маркетинга.

Универсальный переводчик

В октябре прошлого года компания Google представила беспроводные наушники Pixel Buds — своеобразный ответ аналогичному девайсу от Apple, но с дополнительными "умными" фишками. Среди таких — универсальный переводчик, работающий с четырьмя десятками языков мира. Чтобы его запустить, нужно нажать пальцем на правый наушник и произнести фразу на любом из 40 языков, программа переведет на другой, выбранный из той же базы, а смартфон, к которому подключены наушники, выдаст аудио- и текстовую версии перевода. Перевод реплики собеседника поступит сразу в наушник. Пока что у технологии есть изъяны: в шумном помещении, например, вести беседу через такого переводчика почти невозможно. К тому же, переводчик в Pixel Buds создан на основе Google Translate, слабости которого хорошо известны каждому, кто хоть раз пытался перевести с помощью этой программы текст длиннее одного предложения. Второй недостаток, над исправлением которого в Google работают прямо сейчас: переводчик не всегда справляется с работой в режиме онлайн.

Тем не менее, несмотря на нынешние проблемы в работе технологии, использование искусственного интеллекта при разработке подобных гаджетов явно станет обычным делом уже через пару лет. И тогда о "трудностях перевода" при незнании языка и культурных традиций можно будет забыть, а бизнес и коммуникации станут по-настоящему глобальными.

3D-печать органов

Каждый год, сообщает издание The Economist, в мире проводится около 120 тыс. операций по пересадке органов, преимущественно почек. При этом спрос превышает предложение – нуждающихся в трансплантации значительно больше, чем доноров. Поэтому уже не первый десяток лет ученые исследуют возможности создания человеческих органов искусственным путем. В авангарде этого движения — основанная в 1981 году израильская компания CollPlant. Тут отрабатывают технологию создания био-чернил из рекомбинантного человеческого коллагена, который добывают из листьев генномодифицированного табака. Комбинантный коллаген, заверяют ученые, обладает улучшенной биофункциональностью и при этом снижает риск иммунного ответа человеческого организма. Параллельно в компании разрабатывают серию формул, по которым из этих био-чернил на 3D-принтере будут печататься разные органы.

CollPlant — далеко не единственная компания, движущаяся в этом направлении. С 3D-печатью костей, кожи и внутренних органов работают десятки организаций по всему миру. К примеру, команда исследователей в Департаменте машиностроения Имперского колледжа Лондона в 2017 году успешно применила технологию замораживания при 3D-печати мягких тканей. По оценкам экспертов, уже через два десятка лет медики смогут печатать на 3D-принтере даже такие сложные органы, как сердце. А рынок в целом к 2022 году вырастет до $1,8 млрд. Что означает: новые, в духе сериала "Черное зеркало", направления для бизнеса и рекламы.

Голографическое телевидение

В том, что виртуальная реальность — это будущее кино, уже почти никто не сомневается. Однако телевидение ждут даже более крутые изменения. Основанная тремя инженерами американская компания Light Field Labs уже разработала прототип телевизионного экрана, функционирующего как голографический проектор. В Light Field Labs используют технологию светового поля, похожую на ту, которая применяется в камерах, создающих изображение для очков дополненной и виртуальной реальности — такая камера фиксирует не только двухмерное видео-изображение объекта, но и весь спектр световых лучей вокруг, благодаря чему картинка получается объемной. СЕО Light Field Labs Джон Карафин уверяет, что массовое производство голографических дисплеев начнется в 2019-2020 годах. А следующим шагом станет превращение голограммы в объект, который зритель сможет не только увидеть, но и потрогать. Правда, внедрение этой инновации займет еще несколько лет, поскольку потребует изучения акустических волн, которые, по замыслу инженеров, обеспечат зрителю тактильные ощущения.

Естественно, Light Field Labs — не единственный игрок на рынке производителей голографических дисплеев, а телевидение — далеко не единственная сфера, где эта технология применяется. В этом сегменте работают десятки крупных компаний, как, например, Holoxica Limited, Viewsonic Corporation, RealView Imaging Ltd, Konica Minolta, Inc и другие. А менять они будут практически всё — от медицины и строительства до индустрии развлечений и, само собой, рекламы и коммуникаций.