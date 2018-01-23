Ремонт в подъезде не сделали, а платить за него заставляют 3 23.01.2018, 15:18

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В минской многоэтажке не было ремонта уже 20 лет.

Наталья Петрович, которая живет в многоэтажке на улице Острошицкой в ​​Минске, страдает от того, что ни в подъезде, ни в подвале не было ремонта уже 20 лет, с момента сдачи дома. Поэтому новость, что ЖЭС готовы начать работы, и она, и ее соседки приняли с радостью. Но женщина и подумать не могла, что коммунальщики отремонтируют подъезд только с девятого по третий этаж, а на ее, втором, этаже даже краской не мазнут, передает «Белсат».

Соседка Натальи с первого этажа, где также никакого ремонта не было, говорит, что каждый месяц получает в жировке около 100 рублей оплаты за не сделанный на ее этаже ремонт.

«Почему мы должны по сто рублей платить, чтобы соседи жили в чистоте, пока мы страдаем от грязи и паутины?!» – возмущается женщина.

Жительницы много раз обращались в ЖЭС, писали жалобы чиновникам.