Лепса и Баскова на новогодний прием Лукашенко привез миллиардер Гуцериев? 24 23.01.2018, 17:25

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Михаил Гуцериев

Фото: Коммерсант

Миллиардер Гуцериев приехал на прием «вместе со своими друзьями».

На старый Новый год Александр Лукашенко провел прием, в котором участвовали Григорий Лепс, Наташа Королева, Николай Басков и другие звезды белорусской и российской эстрады.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала «Народнай Волі», что на мероприятие приезжал российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Приезжал не один, а «вместе со своими друзьями — известными артистами».

— Всех сильно интересующихся подробностями приема на старый Новый год, боюсь, разочарую — сенсация, по обыкновению, оказалась «дутой», — сообщила «Народнай Волi» Наталья Эйсмонт. — Дело в том, что уже в который раз по приглашению Лукашенкона данное праздничное мероприятие приезжает российский бизнесмен Михаил Сафарбекович Гуцериев. Не один, а вместе со своими друзьями — известными артистами. Это и есть достаточно простое объяснение фактам, которые так долго и упорно обсуждают в интернете и в некоторых газетах. Ну и, думаю, что нет необходимости напоминать, что Михаил Сафарбекович — поэт-песенник и многие представители российского шоу-бизнеса исполняют произведения его авторства да и в целом имеют хорошие, дружеские отношения. Ну а далее тем, кого все же очень интересуют цифры, могу посоветовать позвонить Гуцериеву, и он, если посчитает нужным, предоставит смету…

Михаил Гуцериев стал частым гостем Беларуси и Александра Лукашенко с 2000 года. Наталья Эйсмонт рассказала Forbes, что хорошее отношение Лукашенко бизнесмен заслужил своей надежностью.