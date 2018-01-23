Кто охотится на деньги белорусских пенсионеров 7 23.01.2018, 21:09

10,050

Фото: tut.by

Мошенники используют не только психологические трюки, но и прикрываются вызывающими доверие организациями.

Услуги стоят денег, оказали – плати, с этим не поспоришь. Так же бесспорно заслуживает наказания мошенничество. Но между честными услугами и явным воровством серая зона, в которой недобросовестные дельцы охотятся на деньги доверчивых граждан, пишет bvn.by.

Не торопитесь говорить «да»

Это может начаться безобидно, с телефонного звонка: «Это гражданин такой-то, проживающий по адресу?..» Услышав точные сведения о себе, так и подмывает сказать «да». А дальше могут последовать другие уточняющие вопросы, на которые тоже хочется ответить утвердительно, в зависимости от ситуации: есть ли в доме электричество, хотите ли пить чистую воду и любите ли Бога. Это могут спросить не только по телефону, но и когда открываете входную дверь незнакомцу или даже на улице. А после нескольких «да» так трудно отказать!

Если говорить на языке нейролингвистического управления, человека вводят в так называемое состояние «раппорта», когда невольно возникает ощущение доверия и взаимности. Другими словами, это называется агрессивным маркетингом, а может принимать и форму мошенничества. В последнем случае используются не только психологические трюки, но и прикрытие организациями, которые вызывают безусловное доверие. И закончиться это может подписью под договором, который загонит в финансовую кабалу.

Супердорогие розетки

81-летней пенсионерке позвонили в дверь. Как она позже рассказала, пришедшие представились специалистами, которые должны проверить розетки. Электросетям в квартире было лет тридцать, они установлены со времён строительства дома. Осмотр завершился заменой двух розеток, одного выключателя и договором на оплату услуг на сумму 272 рубля.

К договору прилагался акт выполненных работ и расписка: мол, с расценками ознакомлен и согласен, советоваться с родственниками не нужно, мастера не представлялись соцработниками, сотрудниками ЖЭС или «энергетиками».

Теперь сообщим, что этот случай произошёл в соседнем областном городе, а в конце декабря 2017 года руководитель фирмы, которая обновляла розетки пенсионерам, взят под стражу. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Как оказалось, фирма появилась сравнительно недавно, но успела «осчастливить» немало пенсионеров. Дорогие услуги навязывали не состоятельным гражданам, а старикам, которые терялись от словесного напора.

Предупреждение специалиста

Эти случаи произошли в Гродно, – брестчанам стоит знать об этом, чтобы не попадаться на удочку мошенников. Пожилые люди привыкли, что где электричество, там государство, и склонны доверять тем, кто строгим голосом начинает говорить про розетки и счётчики. В «Белэнерго» знают об этом и призывают к бдительности. Вот что сообщил специалист «Брестэнерго» Владимир Горынькин: «В Бресте в прошлом году был случай, когда прикрывались авторитетом официальных структур. Чтобы не стать жертвами обмана, людям следует знать, что настоящие работники энергосбытовых организаций не предлагают заключать договор об оказании услуг «на месте».

Как же отличить настоящих специалистов от мошенников? Сотрудники филиалов «Энергонадзор» и «Энергосбыт» при посещении потребителей электроэнергии должны иметь при себе удостоверение, и в нём указываются его номер, фамилия, имя и отчество сотрудника, название структурного подразделения, в котором он работает, его должность, срок действия документа и фотография. Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью и подписью руководителя одного из указанных филиалов.

Сотрудники «Энергосбыта» не выполняют никаких дополнительных работ, кроме контрольного снятия показаний электросчётчика, а также плановой или по предварительной договорённости с абонентом замены приборов учёта электроэнергии.

Инспекторы «Энергонадзора» также не выполняют дополнительные работы и не предлагают заключать какие-либо договоры. В их обязанности входит лишь осмотр технического состояния электроустановок и проводки в рамках проведения мероприятий, направленных на предотвращение поражения человека током либо возникновения пожара. По результатам осмотра составляется акт в двух экземплярах, один из которых достаётся потребителю. Оплата за это не предусмотрена.

Разновидности мошенничества

Есть и другие случаи, когда проникают в дом к пенсионерам и под разными предлогами завладевают их личными средствами. Например, в Солигорском районе задержана группа лжесоцработниц. Другой вариант: сначала входят в доверие, а потом навязывают покупку товаров по завышенным ценам. Или словесным прессингом навязывают замену окон в кредит. Также имеет место телефонное мошенничество, когда убеждают пожилых людей, что близко знакомы с детьми пенсионеров, которым очень нужны деньги: мол, они могут их передать, вот характерный сюжет. Матери позвонили в отсутствие сына и сообщили, что по его вине во время ДТП пострадал пешеход, поэтому срочно нужны деньги, чтобы дело не дошло до суда. Вскоре после согласия передать деньги уже звонил «курьер», чтобы их получить… Серия таких мошенничеств зарегистрирована в разных городах страны.

И во всех случаях на пострадавших обрушивают поток слов. Невольно задумаешься, что человеческая речь – это не только средство общения, но и словно отмычка в руках вора.

Доходит и до суда

Однако попасть в уязвимое положение человек может не только с розетками. Вот что рассказал руководитель областного общественного объединения «Защита прав потребителей» Владимир Леоненко: «Был случай, когда заменили защитное устройство на аналогичное, но с худшими характеристиками. Специалисты «Энергонадзора» провели экспертизу и сообщили, что нужды в замене не было. С нашей помощью договор расторгнут, деньги вернули». Но, по его словам, та фирма, которая в Бресте занималась розетками и счетчиками, сменила профиль и теперь обслуживает окна. Для наглядности приведем пример: «сложная регулировка оконных створок» – пять окон по 49 рублей, «замена поворотных ручек» – пять штук по 19,50, «сервис пять лет» – 200 рублей. Всего с декоративными заглушками и дополнительными фиксаторами выставили счёт на 578 рублей. И ведь договор заключен – найти основание для расторжения, когда осознал, на сколько «попал», не так просто.

Вот что посоветовал Леоненко: «В случае так называемых «холодных звонков», когда по телефону договариваются о приходе специалистов и назначают встречу, сразу надо разобраться, с кем вы имеете дело. Понять, какие товары и услуги вам назначают».

К сожалению, по его словам, жертвами агрессивного маркетинга становятся слабо защищённые люди, не обладающие правовыми знаниями и опытом, как противостоять изощренному словесному напору.

Конечно, далеко не всех граждан можно так обмануть – читал, что только одного из двадцати. Так что большинству столкновение с мошенниками не грозит. Но если в вашем окружении есть излишне доверчивые люди, поделитесь с ними этой статьей.