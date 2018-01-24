Отчисления в инновационные фонды могут быть увеличены до 15-20% 2 24.01.2018, 10:33

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Андрей Кобяков

Фото: bymedia

Средства будут переправляться из налогов на прибыль.

Правительство предлагает увеличить отчисления средств в инновационные фонды до 15−20% от налога на прибыль.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании президиума Совета министров, сообщает tut.by.

По его словам, в 2018 году при полном освоении средств инновационных фондов и при наличии новых прорывных проектов, соответствующих уровню V-VI укладов, возможно выйти с инициативой к президенту Беларуси об увеличении процента отчислений в инновационные фонды. «Если в настоящее время отчисления в инновационные фонды составляют 10% от налога на прибыль, то возможно увеличение данного норматива до 15−20% — сколько надо. Такие подходы будут способствовать привлечению дополнительных средств и на развитие науки», — сказал Кобяков, которого цитирует пресс-служба правительства.

Что касается использования в 2017 году средств, то при 100-процентном освоении средств республиканского централизованного инновационного фонда не полностью использованными остались средства местных инновационных фондов (освоение составило 68,5%). Наиболее проблемными в данном вопросе являются Гродненская (освоение составило 33,6%), Минская (26,1%) и Брестская (63,5%) области. По остальным регионам освоение средств составило от 80% до 93%, говорится в сообщении.

Вопрос своевременности и полноты освоения инновационных фондов уже рассматривался на заседании президиума Совмина в октябре 2017 года. Андрей Кобяков считает, что облисполкомами и Мингорисполкомом для освоения указанных средств в полном объеме были приняты недостаточные меры.