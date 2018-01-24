Названы 10 самых красивых университетов Европы 24.01.2018, 12:39

1,932

Фото: Krzysztof Krzempek/Википедия

В рейтинг попал вуз в Гданьске.

Times Higher Education составил рейтинг европейских университетов, известных своей впечатляющей архитектурой, а также зелеными зонами, которые нельзя игнорировать студентам и посетителям этих учебных заведений, пишет РБК.

Болонский университет, Италия

Фото: Википедия

Первое место в списке по версии журнала занял Болонский университет. Он был основан в 1088 году и считается старейшим в мире. Среди университетских зданий — Палаццо Поджи, один из главных дворцов Болоньи. Сегодня в нем располагаются три музея Болонского университета, а также ряд экспозиций с экспонатами по истории естественных наук, анатомии, акушерству, физике и химии. Кроме того, на территории учебного заведения расположен ботанический сад площадью 2 гектара.

Университет Саламанки, Испания

Фото: University of Salamanca

Второе место в списке представители Times Higher Education отдали Университету Саламанки. Он был основан в 1134 году и считается самым старым университетом в Испании и третьим по старшинству в мире. Кроме того, это первый университет, открывший свои двери для иностранных студентов. Здание Университета Саламанки славится архитектурой в стиле барокко. Особой достопримечательностью вуза считается библиотека, где хранится более 160 тысяч книг, а ее богато украшенный фасад привлекает многих студентов и посетителей.

Коимбрский университет, Португалия

Фото: Википедия

Третье место в рейтинге самых красивых университетов Европы эксперты присудили Университету Коимбры. Он был основан в 1290 году. Центром университетского городка считается белоснежное здание дворца-крепости Royal Palace of Alcáçova, увенчанное башней с часами. Это один из самых узнаваемых символов учебного заведения. Кроме того, среди его зданий — собор Санта-Крус, библиотека Joanine и часовня Сан-Мигель.

Ростокский университет, Германия

Фото: University of Rostock

Ростокский университет считается одним из старейших в Германии. Многие его здания построены в готическом стиле, на территории разбиты тенистые аллеи и парки. В центре университетского городка — главное здание, расположенное напротив парка и фонтана.

Орхусский университет, Дания

Фото: Википедия

Орхусский университет находится во втором по величине городе Дании Орхусе. Дизайн его территории являет собой прекрасный пример гармоничного сочетания антропогенного и природного ландшафтов. Многие здания, принадлежащие этому учебному заведению, спроектированы датским архитектором Кристианом Фредериком Мёллером в модернистском стиле. По мнению экспертов THE, это подчеркивает «молодость университета». В частности, его визитной карточкой служат спроектированные Мёллером совместно с партнерами Кеем Фискером и Повлом Штегманном здания из желтого кирпича. Главное же здание Орхусского университета считается одним из 12 самых значимых архитектурных произведений в истории Дании.

Гданьский политехнический университет, Польша

Фото: dredgdikes.eu

Здания университетского кампуса Гданьского политехнического университета вобрали в себя несколько архитектурных стилей. Главное здание построено в немецком стиле неоренессанса. На его фасаде у основания массивная каменная кладка. Это указывает на то, что здание является «центром обучения», отмечают представители журнала. Они также подчеркивают, что в университетском городке множество символических статуй, в частности совы (символ мудрости и знания), а также льва, который держит герб города Гданьска.

Уппсальский университет, Швеция

Фото: Википедия

Главное здание этого учебного заведения было спроектировано архитектором Германом Теодором Холмгреном в романском стиле, построено в 1880-х годах и сохранилось без особых изменений до наших дней. Внутренний интерьер отличается своими геометрическими плиточными полами, мраморными статуями, богато расписанными куполами и изысканными люстрами. В главном здании также проводятся престижные академические мероприятия. Кроме того, на территории университета расположены Ботанический сад и сад Линнея, а в одной из теплиц кампуса произрастает единственный в Швеции тропический лес.

Университет Гренобль Альпы, Франция

Фото: univ-grenoble-alpes.fr

Немногие кампусы, в отличие от городка Университета Гренобль Альпы, могут похвастаться тем, что на их территории расположены три горных хребта. Это учебное заведение находится в городке Гренобле, рядом с Французскими Альпами, и руководство вуза лишь приветствует, чтобы студенты как можно чаще выходили «подышать свежим горным воздухом». На территории 175 га это обычно не составляет труда, замечает журнал.

Тринити-колледж, Ирландия

Фото: Википедия

Сконструированный по образцу Оксфорда и Кембриджа, Тринити-колледж в Дублине был основан в 1592 году. Каменные аллеи, изумрудно-зеленые газоны в сочетании с архитектурой зданий XVIII века превращают университетский городок Тринити в идеальное место. Одной из его достопримечательностей служит Старая библиотека колледжа, чья «длинная комната» считается «центральной аллеей» здания. Здесь выставлены мраморные бюсты философов и писателей. Здания ирландского колледжа неоднократно появлялись в кино, в частности служили декорациями для фильма «Воспитание Риты», а также для болливудских картин.

Московский государственный университет, Россия

Фото: Википедия

Главное здание Московского государственного университета (МГУ) им. М.В.Ломоносова возвышается над остальными постройками университетского городка на 240 м. Его венчает 57-метровый шпиль с 12-тонной пятиконечной звездой. Это одна из семи сталинских высоток в Москве. Внутри — 33 км коридоров и 5 тыс. комнат. Огромная розово-белая постройка стала символом МГУ, и так как туда могут попасть только студенты и преподаватели, она, как замечает THE, «хранит в себе особую тайну». Кампус окружают парки и зеленые районы. Путь к главному зданию лежит через большой водоем с маленькими фонтанчиками.