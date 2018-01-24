Россия запускает на границе с Беларусью «антисанкционные» авто 7 24.01.2018, 13:03

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«Антисанкционные» автомобили будут патрулировать границу Гомельской и Брянской областей с российской стороны.

В прошлом году ФСБ Российской Федерации установило пограничную зону между странами на участке границы Гомельской и Брянской областей, пишут «Сильные новости».

Сообщалось, прежде всего это делалось для контроля за действиями граждан третьих стран, пользующихся отсутствием фактической границы для проникновения на территорию РФ.

Вчера стало известно, что брянские таможенники получили три современных «антисанкционных» автомобиля, необходимых для усиления контроля над границей.

В частности, сообщается, что в Брянск прибыло три таких машины, используемых, как правило, для пограничного контроля в местах, далеких от стационарных пунктов. Такие автомобили оснащены оборудованием, на которое стекаются данные с камер видеонаблюдения, радиостанций и иных технических средств.

После получения информации о возможном нарушении, пограничники имеют возможность оперативно выдвинуться на место. Очевидно, что контроль границы между РФ и РБ ужесточается и становится реальным.