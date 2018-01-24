Брексит изменит состав Европейского Парламента 24.01.2018, 18:27

После завершения процесса брексита 46 британских мест из нынешних 73 будут «заморожены».

Как сообщает EUobserver, Комитет Европарламента по конституционному управлению утвердил соответствующую поправку к проекту доклада о распределении британской депутатской квоты среди 27 стран Евросоюза, сообщает «Польское радио».

После завершения процесса брексита 46 британских мест из нынешних 73 будут «заморожены». Остальные 27 мандатов планируется передать 14 странам-членам. Франция и Испания дополнительно получат по 5 депутатских мест, Италия и Нидерланды – по 3, Ирландия - 2.

По одному мандату получат: Австрия, Дания, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония. Оставшиеся 13 членов ЕС новых мандатов не получат, в их числе и ФРГ, обладающая максимально возможными по регламенту 96 местами. Новые правила вступят в силу по итогам следующих выборов в Европарламент, которые намечены на начало июня 2019 года. За несколько месяцев до этого, 29 марта 2019 года, должен завершиться процесс выхода Великобритании из ЕС.