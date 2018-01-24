Метр - по $1080: УКС начинает продавать квартиры в долгострое у метро «Московская» 3 24.01.2018, 19:20

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Сдать дом УКС Советского района планирует до конца 2018 года.

Один из самых известных долгостроев Минска — дом компании «Волынь» на улице Волгоградской — был передан УКСу Советского района. Движение на стройплощадке началось летом прошлого года после долгого затишья. Сейчас госзастройщик приступает к заключению договоров с новыми дольщиками, пишет «Онлайнер».

Стройка ведется на пересечении улиц Волгоградской и Кутузова, в 8 минутах ходьбы от станции метро «Московская». В доме будет два подъезда и 16 этажей, 157 квартир. На данном этапе УКС предлагает потенциальным дольщикам 40 квартир — 30 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Стоимость метра относительно невелика, однако площади квартир немаленькие: «двушки» — от 63,52 до 82,43 кв. м, трехкомнатные — от 92,28 до 94,28 кв. м.

Стоимость квадратного метра во всех квартирах эквивалентна $1080 при стопроцентной оплате первым платежом и $1110 при оплате в рассрочку (30% суммы сразу, остаток — долями до сентября 2018 года).

— Двухкомнатная квартира площадью 63,52 кв. м обойдется в 136 949 рублей ($69 тыс. — Прим.) при стопроцентной оплате и в 139 456 рублей при оплате в рассрочку, — рассказали в УКСе. — Трехкомнатная квартира площадью 94,28 кв. м стоит 201 394 рубля (почти $102 тыс. — Прим.), в рассрочку — 206 988,8 рубля.

Дом будет с подземным паркингом. Одно машино-место стоит 41 922 рубля.

— Из 40 предложенных квартир 24 продаются без парковочных мест, 16 — с парковочными местами, в том числе 4 квартиры с двойными парковочными местами. Если покупать квартиру с парковкой, то цена метра будет ниже: $910 по курсу, если одно место, и $760 по курсу, если два места. В таком случае оплата будет только в рассрочку, — добавили в УКСе.

Генподрядчиком выступает «Стройтрест №4». Сдать дом УКС Советского района планирует до конца 2018 года. В отделе продаж отметили, что сегодня с утра несколько человек уже написали заявления на заключение договоров долевого строительства, но очередей за квартирами нет.

О судьбе дольщиков и держателей жилищных облигаций «Волыни» мы недавно рассказывали. Напомним, людям, оплатившим полную стоимость своих квартир, предложили продолжить строительство и заключить договоры со стоимостью квадратного метра 1349 рублей (около $700).