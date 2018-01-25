Fox News: Лукашенко отличается нетерпимостью к независимым СМИ 7 25.01.2018, 18:51

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Известный американский информационный канал сообщил о блокировке сайта Charter97.org.

Власти Беларуси заблокировали доступ к популярному оппозиционному веб-сайту якобы по причине нарушения законодательства, информирует Fox News.

Министерство информации сообщило, что в четверг было принято решение о блокировке веб-сайта Сharter97.org, который публикует новости и комментарии о Беларуси, после публикации ресурсом материала в нарушение закона о средствах массовой информации. Подробностей не сообщалось.

Главный редактор сайта Наталья Радина прокомментировала из офиса в Варшаве, что блокировка ресурса – очередная попытка белорусских властей задушить инакомыслие.

Белорусская Ассоциация Журналистов назвала данный шаг «неприемлемым нарушением свободы слова» и потребовала, чтобы правительство объяснило причины своего решения.

Александр Лукашенко правит пост-советским народом железной рукой уже 23 года, отличаясь нетерпимостью по отношению к инакомыслящим и к независимым СМИ.