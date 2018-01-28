Пять фактов о Красном костеле, которые были открыты при реставрации

Пять фактов о Красном костеле, которые были открыты при реставрации7
- 28.01.2018, 11:43
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Костел оказался меньшим по размерам и не совсем «красным».
Красный костел — в лесах и сетке. Реставрацией занимается «Минская спадчына», поскольку здание принадлежит не католическому приходу, а городу. К восстановлению знакового для страны объекта отнеслись более чем серьезно. И сейчас реставраторы говорят: рассчитывали, что состояние здания получше, пишет tut.by.
— Построили работу таким образом, чтобы во время реставрационных работ здание могло эксплуатироваться, — рассказывает главный инженер «Минской спадчыны» Михаил Жих. — В костеле проходят основные праздники и обряды. Работы в связи с этим разделили на два этапа. Первый этап касается внешнего облика костела и плебаний (это отдельные сооружения). Реставрируются фасады, заменяются кровли. Реконструкция отнесена на вторую очередь.
Крыши перекрывают под «парниками». Черепица — керамика
Громадный объем работ — реставрация фасадов, кирпичной кладки, приведение каждого кирпичика в нормальное состояние. Начали счищать слои краски, лишней штукатурки, копоти и сделали несколько открытий.
Открытие 1: на фасаде много «поделок»
— Мы даже при подготовке проектной документации не могли предусмотреть, насколько работа на фасаде будет многогранной и сколько работ будет связано с вычинкой, — говорит Михаил Жих. — Вычинка — это технология по замене отдельных керамических блоков на новые, которые сделаны по реставрационному составу, выведенному на основании исследований, которые делались уже на объекте.
Как объясняют реставраторы, тезис, что «раньше строили на века», пошатнулся. Небрежно строили и некоторые стены костела, а в XX веке латали тем, что было в наличии. Теперь «латки» нужно менять.
Открытие 2: костел сам меньше, он в пристройках
— Мы нашли после очистки ряд внеисторических современных пристроек, которые были многократно закрашены и воспринимались как единое, как красный костел из красного кирпича, — говорит Михаил Жих.
Справа, за строительной лестницей, тоже была пристройка. Ее разобрали. Симметричная слева осталась, за ней скрывается башенка
Собственно, «жилая» полукруглая трехэтажная часть костела — тоже пристройка. Но ее сносить не будут.
— Мы спасаем апсидную часть, усиливая ее и меняя плоскостную кровлю на скатную — по принципу устройства исторической кровли апсид. За счет чего появится возможность обустроить мансардный этаж.
Открытие 3: далеко не весь кирпич — красный
— Под краской не только красный кирпич, но и темный, и оранжевый, и желтый, и даже вкрапления синего — что нехарактерно для Беларуси, — объясняет Михаил Жих.
— Кирпичи вычистили от краски, заполнили швы наново, — показывает начальник участка отделки и реставрации. — Здесь остается еще одна операция — они будут покрыты гидрофобизатором, жидкостью, которая пропитывает поверхность кирпича на несколько сантиметров — кирпич перестанет впитывать влагу. Это одна из методик консервации. После этого цвет становится более «плотным». Не волнуйтесь, в своей массе костел после реставрации будет восприниматься в цвете кирпича. Общее ощущение красного костела сохранится.
Открытие 4: среди реставраторов — Скорина
Начальника участка отделочных работ и реставрации зовут Андрей Скорина. О том, родственник ли он «тому самому», отвечает уклончиво: да, все мы родственники.
Он же демонстрирует медную водосточку, образцы черепицы и кирпича, которые используются при реставрации.
Открытие 5: на реставрации не экономят
— Во время ранее проведенных работ по ремонту были использованы материалы, не соответствующие аутентичным. Например, кое-где вместо керамической черепицы в 60-е уложили металлочерепицу, — говорит Михаил Жих. — Сейчас предусмотрена замена металлочерепицы на керамическую и медную кровлю.
— Медная и черепичная кровля, медная водосточка, дубовые оконные блоки и двери — никто не упрекнет вас в том, что экономили.
— Нет смысла делать реставрацию ради реставрации. Вот это было бы уже непозволительным расточительством.
Второй этап: работы изнутри
— Задача второго этапа (второй очереди работ по реконструкции и реставрации) — замена и реконструкция инженерных систем, внутренних и наружных инженерных коммуникаций — объясняет Михаил Жих. — Костелу нужна современная система пожарной безопасности, вентиляционная система, модернизированная система отопления.
Кроме этого, проблемные подвальные помещения (там сейчас работают классы воскресной школы) тоже требуют работы. Нужно привести конструкции подвального помещения в нормативное состояние: заменить дефектную гидроизоляцию, усилить несущие конструкции.
Первый этап, наружные работы, планируется завершить в августе.