Пять фактов о Красном костеле, которые были открыты при реставрации 7 28.01.2018, 11:43

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Костел оказался меньшим по размерам и не совсем «красным».

Красный костел — в лесах и сетке. Реставрацией занимается «Минская спадчына», поскольку здание принадлежит не католическому приходу, а городу. К восстановлению знакового для страны объекта отнеслись более чем серьезно. И сейчас реставраторы говорят: рассчитывали, что состояние здания получше, пишет tut.by.

— Построили работу таким образом, чтобы во время реставрационных работ здание могло эксплуатироваться, — рассказывает главный инженер «Минской спадчыны» Михаил Жих. — В костеле проходят основные праздники и обряды. Работы в связи с этим разделили на два этапа. Первый этап касается внешнего облика костела и плебаний (это отдельные сооружения). Реставрируются фасады, заменяются кровли. Реконструкция отнесена на вторую очередь.

Крыши перекрывают под «парниками». Черепица — керамика

Фото: tut.by

Громадный объем работ — реставрация фасадов, кирпичной кладки, приведение каждого кирпичика в нормальное состояние. Начали счищать слои краски, лишней штукатурки, копоти и сделали несколько открытий.

Фото: tut.by

Открытие 1: на фасаде много «поделок»

Фото: tut.by

— Мы даже при подготовке проектной документации не могли предусмотреть, насколько работа на фасаде будет многогранной и сколько работ будет связано с вычинкой, — говорит Михаил Жих. — Вычинка — это технология по замене отдельных керамических блоков на новые, которые сделаны по реставрационному составу, выведенному на основании исследований, которые делались уже на объекте.

Фото: tut.by

Как объясняют реставраторы, тезис, что «раньше строили на века», пошатнулся. Небрежно строили и некоторые стены костела, а в XX веке латали тем, что было в наличии. Теперь «латки» нужно менять.

Фото: tut.by

Открытие 2: костел сам меньше, он в пристройках

Фото: tut.by

— Мы нашли после очистки ряд внеисторических современных пристроек, которые были многократно закрашены и воспринимались как единое, как красный костел из красного кирпича, — говорит Михаил Жих.

Фото: tut.by

Справа, за строительной лестницей, тоже была пристройка. Ее разобрали. Симметричная слева осталась, за ней скрывается башенка

Собственно, «жилая» полукруглая трехэтажная часть костела — тоже пристройка. Но ее сносить не будут.

— Мы спасаем апсидную часть, усиливая ее и меняя плоскостную кровлю на скатную — по принципу устройства исторической кровли апсид. За счет чего появится возможность обустроить мансардный этаж.

Открытие 3: далеко не весь кирпич — красный

Фото: tut.by

— Под краской не только красный кирпич, но и темный, и оранжевый, и желтый, и даже вкрапления синего — что нехарактерно для Беларуси, — объясняет Михаил Жих.

— Кирпичи вычистили от краски, заполнили швы наново, — показывает начальник участка отделки и реставрации. — Здесь остается еще одна операция — они будут покрыты гидрофобизатором, жидкостью, которая пропитывает поверхность кирпича на несколько сантиметров — кирпич перестанет впитывать влагу. Это одна из методик консервации. После этого цвет становится более «плотным». Не волнуйтесь, в своей массе костел после реставрации будет восприниматься в цвете кирпича. Общее ощущение красного костела сохранится.

Открытие 4: среди реставраторов — Скорина

Фото: tut.by

Начальника участка отделочных работ и реставрации зовут Андрей Скорина. О том, родственник ли он «тому самому», отвечает уклончиво: да, все мы родственники.

Фото: tut.by

Он же демонстрирует медную водосточку, образцы черепицы и кирпича, которые используются при реставрации.

Открытие 5: на реставрации не экономят

— Во время ранее проведенных работ по ремонту были использованы материалы, не соответствующие аутентичным. Например, кое-где вместо керамической черепицы в 60-е уложили металлочерепицу, — говорит Михаил Жих. — Сейчас предусмотрена замена металлочерепицы на керамическую и медную кровлю.

— Медная и черепичная кровля, медная водосточка, дубовые оконные блоки и двери — никто не упрекнет вас в том, что экономили.

— Нет смысла делать реставрацию ради реставрации. Вот это было бы уже непозволительным расточительством.

Второй этап: работы изнутри

— Задача второго этапа (второй очереди работ по реконструкции и реставрации) — замена и реконструкция инженерных систем, внутренних и наружных инженерных коммуникаций — объясняет Михаил Жих. — Костелу нужна современная система пожарной безопасности, вентиляционная система, модернизированная система отопления.

Кроме этого, проблемные подвальные помещения (там сейчас работают классы воскресной школы) тоже требуют работы. Нужно привести конструкции подвального помещения в нормативное состояние: заменить дефектную гидроизоляцию, усилить несущие конструкции.

Первый этап, наружные работы, планируется завершить в августе.