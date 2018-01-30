Представитель ГАИ о заторе на Пушкинской: Наши сотрудники летать не умеют 44 30.01.2018, 17:10

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Регулировщик появился на месте транспортного коллапса через два часа.

Вечер 29 января часть Минска стоит в пробке: на пересечении улицы Притыцкого и проспекта Пушкина сломался светофор. Пробка растягивается на километры, а местные видеоблогеры снимают её с балконов близлежащих домов. Один из самых частых вопросов блогеров: "Где ГАИ?". По их словам, регулировщик появляется на месте происшествия только через два часа, сообщает Еврорадио.

В пресс-службе ГАИ Мингорисполкома говорят, что это ложь. По словам начальника отдела агитации и пропаганды Сергея Зараника, на Пушкинскую были направлены два экипажа, но добраться туда из-за затора было проблематично:

"Сотрудник ГАИ летать не умеет. Если имеется заторовая ситуация — как ему туда попасть? Различными попытками — где-то через дворовые территории, через проезды — сотрудники ГАИ добрались до данного перекрёстка и выполняли ручное регулирование. Но поймите, что невозможно при таком количестве транспорта нормализовать движение за две минуты, как многие этого хотят... У сотрудников ГАИ нет вертолёта для того, чтобы оперативно быстро опуститься на место происшествия".

- А пешком?

- А вы видели, какая пробка была? Образно говоря, человеку нужно 10 километров пешком идти?

В пресс-службе считают, что пробки могло не быть, если бы водители уважали друг друга и обращали внимание на знаки приоритета.

Тем временем в первой половине дня 30 января знаменитый светофор снова не работает: диспетчерская слубжа спецпредприятия, которое обслуживает светофоры, устраняет неисправности кабеля, который вышел из строя, что стало причиной пробки. На вопрос журналистов, почему ремонтные работы нельзя провести ночью, когда город пустой, в службе отвечают честно:

"Обычно ночью люди спят. У нас тоже живые люди, а не роботы работают. Наш рабочий день — до 17 часов".

Так и живём: сотрудники ГАИ не летают, а "светофорщики" — не роботы!