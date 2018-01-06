У Бреста был свой первый президент 1 6.01.2018, 10:58

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Фото с сайта tut.by

Что посмотреть в его резиденции в Скоках?

Новый, 2018 год начался для Бреста с новостей — самый западный областной центр Беларуси официально становится безвизовой зоной на десятидневный период. Чем же кроме знаменитой Брестской крепости может удивить город над Бугом? Например, в считаных километрах от Бреста в деревне Скоки находится удивительный памятник архитектуры XVIII века, пишет tut.by.

Усадьба в стиле барокко имеет богатую историю. Она меняла владельцев, была школой и ставкой Верховного главнокомандующего. А теперь возродилась в виде музея.

Построена она была в 1770-х годах Марцелием Станиславом Кость Урсын Немцевичем. Это был старинный род, который известен в Великом Княжестве Литовском еще с XVI века. Его представители занимали важные должности и в ВКЛ, и в Речи Посполитой, и в Российской империи.

Фото с сайта tut.by

Среди представителей рода — губернатор Гродно Станислав Урсын Немцевич, маршалок (председатель сеймов в Речи Посполитой) Ян Урсын Немцевич, а также Юлиан Урсын Немцевич, самый известный представитель рода. Кстати, Ян Урсын Немцевич-младший был первым президентом Бреста в начале XIX века (эта должность существовала на землях бывшей Речи Посполитой, соответствовала теперешнему мэру).

История усадьбы

С усадьбой связано много интересных исторических событий. В разное время гостями семьи Немцевичей становились автор романов о Джеймсе Бонде Ян Флеминг, князья Чарторыйские и Шуйские. Вместе с Юлианом Немцевичем бывал здесь и Тадеуш Костюшко.

По приглашению Яна Титуса Урсын Немцевича, предводителя дворянства Гродненской губернии, во время военных маневров в 1886 году здесь гостевал российский император Александр III. Бывал в усадьбе и знаменитый композитор и художник Наполеон Орда, который в конце XIX века написал картину с ее изображением.

Во время Первой мировой войны усадьба почти на два года стала ставкой принца Баварского Леопольда, командующего Восточным германским фронтом. Здесь 15 декабря 1917 года было подписано военное перемирие. А через два дня тут состоялось первое организационное заседание по проведению переговоров о заключении мира между Россией и Германией (был подписан 3 марта 1918 года в Брестской крепости, в Белом дворце).

Фото с сайта tut.by

Немцевичи владели усадьбой до 1939 года. После того как Западная Беларусь стала частью БССР, Немцевичи выехали из страны. Сейчас их потомки живут в Польше, Канаде и во Франции. К сожалению, через некоторое время этот род угаснет — сегодня в живых остался только один мужчина, носящий такую фамилию. Ему 80 лет, и детей у него нет.

Однако представители рода поддерживают связи с музеем. В 2002 году они приехали в Брест на научную конференцию, посвященную Юлиану Урсын Немцевичу.

Фото с сайта tut.by

Дворцу Немцевичей одновременно и повезло, и не повезло. Его внешний вид практически без изменений дошел до наших дней — в советское время там находилась школа. Но, к сожалению, имущество самих Немцевичей не сохранилось. В 1915 году его вывезли в Калугу (во время всеобщей эвакуации во время Первой мировой), где оно бесследно пропало. В 1939 году окончательно «добили» усадьбу красноармейцы, которые охотно растащили все ценности. Они же разграбили костел-усыпальницу, которая стояла через дорогу от усадьбы.

Экспозиция музея

Первая экспозиция музея была создана Брестским областным краеведческим музеем в 2011 году. Концепция музея — показать, как выглядел быт шляхетской семьи с достатком выше среднего.

Всего в музее 11 салонов, которые показывают жизнь шляхты. Там можно увидеть парадный зал, музыкальный салон, оружейную комнату, спальню, столовую, кабинет.

Фото с сайта tut.by

Фото с сайта tut.by

Несколько комнат посвящены непосредственно роду Урсын Немцевичей. Салоны показывают родовод семьи, известных представителей рода, рассказывают об особенностях ведения хозяйственной деятельности.

Отдельная комната посвящена Юлиану Урсын Немцевичу как наиболее известному из представителей рода. Это писатель, поэт, историк, общественный и политический деятель, участник освободительных восстаний.

Фото с сайта tut.by

Большинство экспонатов были закуплены специально для музея. Также сформировать экспозицию помогали областной музей и таможня.

Известен музей и своими мероприятиями. На базе усадьбы Немцевичей проводятся балы. Кроме воссоздания танцев и костюмов ушедшей эпохи организаторы стараются воссоздать атмосферу настоящего шляхетского досуга.

Фото с сайта tut.by

Но, пожалуй, самое известное мероприятие, которое проводится в Скоках, — это военно-исторический фестиваль, который реконструирует подписание перемирия на Восточном фронте в декабре 1917 года.

Адрес музея: Брестский район, деревня Скоки, улица Мира, 48б. Телефон 8 0162 54-98-02.

Время работы: вторник — воскресенье с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник.

Цена билета: взрослые — 2 рубля 50 копеек, пенсионеры — 2 рубля, студенты — 1 рубль 50 копеек, школьники — 1 рубль.

Последний вторник месяца — день бесплатного посещения.