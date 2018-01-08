Стефан Эрикссон впервые приехал в Беларусь после скандала с плюшевыми мишками 4 8.01.2018, 18:58

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Стефан Эрикcсон

Во время своего визита бывший посол Швеции в Беларуси посетил рождественский концерт Змитера Войтюшкевича.

Бывший посол Швеции в Беларуси Стефан Эрикссон приехал в Беларусь впервые после того, как в 2012 году после скандала с плюшевыми медведями ему не продлили аккредитацию на работу. Во время своего визита он посетил рождественский концерт Змитера Войтюшкевича, передает nn.by.

— Он приехал по личным делам: был на концерте, приехал посмотреть на своих крестных детей, то есть моих детей, — рассказал Змитер Войтюшкевич.

По его словам, Стефан Эрикссон приехал к нам, получив белорусскую визу. Сейчас он уже возвращается в Ригу, но перед этим заедет в усадьбу Войтюшкевича «Войтюшки» на берегу реки Неман.

— Я думаю, он будет чаще приезжать, — заметил Змитер Войтюшкевич.