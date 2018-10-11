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Белорусы завоевали еще одну медаль на юношеских Олимпийских играх

  • 11.10.2018, 7:56

Гребец академического стиля Иван Брынза взошел на пьедестал в Буэнос-Айресе.

В копилке сборной Беларуси на III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе появилась вторая медаль, сообщает пресс-служба НОК.

В четвертый соревновательный день III летних юношеских Олимпийских игр белорусский гребец академического стиля Иван Брынза завоевал серебряную награду. В финале мужского заезда одиночек он показал время 1.32,84. Золото завоевал украинский гребец Иван Тищенко, бронза — у австралийца Кормака Кеннеди-Левертта.

За полчаса до финального заезда Иван преодолел полуфинальный барьер, также показав там второе время.

17-летний Иван Брынза родился в Шклове. Лучший результат сезона — 2-е место на юношеском чемпионате Европы-2018, в карьере — 4-е место на юношеском чемпионате мира-2018.

В Буэнос-Айресе Иван работает с тренером Юрием Золотаревым. Первым тренером Ивана является Константин Кикин.

Иван Брынза: «Я мог бы стать первым, но не хватило самой малости. Не хватило метров дистанции. Не ждал, что соперники сдадутся раньше времени, все были хорошо готовы, мотивированы и достойны победы», — приводит слова серебряного призера пресс-служба НОК.

Тренер Юрий Золотарев: «Считаю, медаль на Олимпийских играх — очень хороший результат. Я удовлетворен таким положением дел, эмоции захлестывают. Позже будем детально разбирать: могли завоевать золото или нет. Иван очень амбициозный парень. Сезон сложился для нас положительно. Рады, что приехали в Аргентину и вернемся домой с медалью. Перед финальной гонкой просто сказал ему: «Ты все можешь и должен в себя верить. Мы долго тренировались и готовились — ты все умеешь», сказал наставник.

Таким образом, на счету белорусской сборной в Буэнос-Айресе теперь 2 медали: золото дзюдоиста Артема Колосова и серебро гребца Ивана Брынзы.


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