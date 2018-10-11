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Как Нигерия стала раем для белоруски

  • 11.10.2018, 9:37

Минчанка решила, что лучше продать бизнес на родине и переехать в Африку.

Елена Изеала, которая живет в Африке с 2006 года, рассказала «Салiдарнасцi» о традициях и повседневной жизни.

Белоруска ведет блог в Instagram (@white_in_africa) , где рассказывает о традициях и повседневной жизни в Нигерии.

О переезде

Мой будущий муж приехал учиться в магистратуру в Минск — там и познакомились. Венчались в Беларуси. Здесь прожили около трех лет, но у мужа все время были проблемы с бизнесом и работой. Так что он решил, что на родине ему будет лучше. Мы продали бизнес и отправились в Нигерию.

Приехав, мы жили в родном городе мужа – Оверии, с его родственниками. Проблем было много, первое время часто хотелось вернуться обратно.

О первых сложностях

Когда я уезжала, не было никаких блогов, и все, что я нашла в интернете, в итоге отличалось от реальности. Например, отсутствие электричества, что стало большой проблемой, поскольку его часто не было. Приходилось экстренно заряжать телефон, не зная, когда это получится в следующий раз. Плюс, если нет электричества, то автоматически нет воды.

К тому же у нас с дочерью сложно проходила акклиматизация. Появились страшные фурункулы. В больнице дали антибиотик, потому что в этой стране почти все лечится им.

Я долго привыкала к еде. Здесь блюда острые и их едят руками. Сначала пыталась есть только картошку и рис, но долго не выдержала. Сейчас и не представляю, как можно прожить два дня, не поев местный суп.

Жизнь сегодня

Сейчас все иначе. Мы живем в столице — Абудже. Правда, и тут возникают проблемы с электричеством, и чтобы иметь базовые удобства — нужно немало денег.

В Абудже много торговых центров, где можно купить все необходимое. Здесь нет метро, но есть автобусы и сервис Uber. Цены на такси такие же, как и во всем мире. Однако у большинства жителей есть свои автомобили.

О работе

Я хотела, чтобы мои девочки (Елена воспитывает троих дочерей, — Авт.) танцевали именно классику, потому что африканские танцы на каждом шагу, а вот классики нет. Однако все занятия, что мы посещали, сильно отличались от того искусства, которое доступно любому ребенку в Европе. И я решила заниматься с ними самостоятельно.

Потом поняла: почему бы мне не создать то, что мне нужно. Да и приснился сон, что я окружена маленькими девочками в красивых платьях. Решила, что это знак — с большим трудом собрала деньги и открыла школу балета.

С первой недели нас начали регулярно посещать ученицы. Сейчас в школе их более ста. Многие отговаривали меня, убеждали, что школа балета здесь никому не нужна. Но Нигерия – рай для талантливых и трудолюбивых. Если есть мозги, то ни в какой стране мира столько не заработаешь, сколько в Нигерии.

Я работаю сама на себя. У меня есть время и на детей, и на личный блог в Instagram.

Об отношениях с местными

Местные женщины очень хорошо на меня реагируют, очень дружелюбны. Уже сама веду себя, как местная: готовлю их еду, одеваюсь, как они.

По телефону на другом конце провода никто и не догадывается, что я чужестранка.

О Беларуси

Каждое лето мы с дочками приезжаем в Беларусь, а последние годы стараемся и зимой. Девочки свободно говорят по-русски и по-английски.

Раньше я прилетала в Беларусь рожать. И каждый раз не увозила всех сразу обратно, а давала время, чтобы малыш окреп. В это время дочки спокойно ходили в школу в Минске.

Что дала Нигерия

Мы с мужем пережили нищету, когда потеряли деньги в самом начале пути. Были сложности с работой, потому что в Нигерии нет свободных рабочих мест и пособий по безработице. Но это меня закалило.

В Нигерии все иначе. Здесь не разводятся. У меня было много возможностей уехать, но я брала пример с нигерийских женщин. Еще я научилась у них с уважением относиться к мужу, и это взаимно.

О переезде в другую страну мы пока не задумывались: нам и здесь все нравится. Но не будем загадывать.


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