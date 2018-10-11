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Лоск и показуха в Могилеве

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  • 11.10.2018, 12:11
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Лукашенко встречает Путина.

В Могилеве сегодня открылся 5-й Форум регионов России и Беларуси. Все будет по-братски: объятия Путина и Лукашенко, съезд губернаторов двух стран, заявления об аграрных и интеграционных прорывах и, конечно, банкет-фуршет с местными продуктами. Все это продолжится аж до пятницы. А сегодня «Белсат» выяснял, как авральная подготовка к мероприятию повлияла на жизнь хозяев – жителей Могилева.

Жители Могилева:

«Арка красивая… Могилеву нужна была такая фишечка»

«Это привлечет больше туристов».

Но довольны не все.

Жители Могилева:

«Окраины заброшены, а центр шикарный. Все брошено на Подниколье, все деньги ушли туда. А на окраины не хватило».

«Я так понимаю, не один десяток миллионов долларов вложили в эту ерунду».

«При Советском Союзе 1 субботник в год был, а теперь их очень много. И еще и деньги сдаем».

Действительно, Триумфальная арка – самый спорный объект Могилева. Стоила она $ 2 млн. Часть денег несколько раз добровольно-принудительно собирали с зарплат могилевцев. Местные власти должны были открыть арку еще в том году, на 750-летие областного центра, но не смогли. И из всех триумфов истории древнего города на арке только победа в Великой Отечественной и орден Ленина.

Владимир Шанцев, Глава Объединенной гражданской партии в Могилевской области: «Деньги налогоплательщиков тратятся не на нужды населения, а на то, чтобы не поругали наше городское начальство большие начальники из Минска, чтобы понравиться Путину».

Притом, если свернуть с центральных улиц во дворы, то все выглядит иначе. Есть и дома, что целый год стоят с демонтированными балконами, есть и разбитые дороги. Протестовать против дорогой показухи для Путина запрещено. Глава областного отделения Объединенной гражданской партии подавал заявку на митинг протеста – ему отказали, потому что заявка оформлена не на разрешенное для митингов место. Все протесты в Могилеве теперь тихие: максимум, наклейка на столбе.

Станислав Павлинкович, могилевский активист: «Меня особенно возмущает, что в городе развешаны российские триколоры, по всем проспектам. Мы же не какая-то колония».

Но есть и позитив! К приезду Путина власти Могилева достроили корпус Беларусско-Российского университета, самый известный и самый дорогой долгострой города. Только пришлось разобрать почти достроенный спортивный комплекс и заменить его открытыми площадками. Ряд встреч Форума регионов России и Беларуси пройдет именно в новом корпусе БРУ.

Алексей Павловский, могилевский активист Профсоюза РЭП: «Вместо того, чтоб за 2 года его построить – 25 лет. Вина на 100%, я считаю, лежит на Александре Лукашенко, он своими указами замораживал строительство в нарушение нормативных актов. Сотни тысяч студентов давно могли бы пользоваться этим объектом, он мог бы стать украшением страны и города».

Районные власти ускорили и отлов безнадзорных животных. Коммунальщики активно ловят, а по городу идут слухи об отстреле котов и собак прямо на улицах.

Сергей Колтунов, начальник Отдела отлова безнадзорных животных «Спецавтопредприятия»: «Нам приказали, что должен быть порядок. Вот и будет теперь порядок всегда и везде! Никого мы не отстреливали, бродячих забираем, а потом усыпляем… Если ваш кот или собака убежали, то это ваша проблема. У каждого должен быть чип, регистрация, ошейник. Чипированных мы не трогаем».

И такой аврал – во всем. Даже показательный парк в микрорайоне Подниколье, куда могилевцев свозили на субботники, сделали в спешке. Красиво, но теперь оказалось, что сильный ветер заливает водой из фонтана лестницу к Днепру.


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