Покупательница картины Бэнкси не стала отменять сделку 2 12.10.2018, 7:59

1,773

Стоимость порезанного полотна осталась прежней.

Покупательница картины британского уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром" - произведения, которое самоуничтожилось в момент продажи на аукционе, решила не отказываться от этого полотна. Об этом вечером в четверг, 11 октября, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's, передает dw.com.

The buyer, a female European collector and a long-standing client of Sotheby’s, is proceeding with the purchase at the same price as was achieved in the room on the night. #LoveIsInTheBin #Banksy pic.twitter.com/IAwevnlHFP — Sotheby's (@Sothebys) 11 октября 2018 г.

После частичного уничтожения картине дали новое название - "Любовь в мусорном ведре". Неназванная коллекционер из Европы заплатит за нее те же 1,4 млн долларов, которые она была готова перечислить за изначальную работу Бэнкси. "Когда раздался удар молотка (ведущего аукциона. - Ред.) и работа была порезана на части, я сначала была шокирована, но постепенно начала понимать, что в итоге мне достанется кусочек истории искусства", - приводит аукционный дом слова покупательницы.

"Девочка с шаром" была продана на аукционе 5 октября. Но сразу по завершении торгов половина полотна была порезана спрятанным в картинной раме шредером. В Sotheby's, которому произведение принадлежало с 2006 года, утверждают, что не знали о скрытом в картине устройстве. Его установил туда сам Бэнкси.