«Нет бордюров, а кое-где и асфальта» 4 12.10.2018, 8:28

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Под Минском дождались новой дороги – и были удивлены.

«На новой дороге нет остановок, обочины, бордюров, даже асфальт не везде уложили. А нам сообщили — работы завершены!», — возмущаются жители агрогородка Колодищи. Журналисты tut.by.

отправились в пригород столицы — посмотреть, какую дорогу получили местные жители почти через десять лет ожидания.

«Темно, неухоженно и глухо», — так характеризуют жизнь в пристоличных Колодищах коренные жители района частной застройки, который сами и прозвали «Полигон». Не меньше десяти лет они просили власти провести свет и сделать дороги, по которым можно будет проехать или пройти до своего дома без риска для машины и своего здоровья.

И вот, к всеобщей радости, весной 2017 года был утвержден трехлетний план по комплексному благоустройству, одним из пунктов которого было строительство улицы Энтузиастов, проходившей по центру частной застройки.

Первые три километра дорожники построили еще в 2017-м. На этом участке появились остановки общественного транспорта и начал курсировать городской автобус.

Следующий отрезок дороги, от 3 до 5,8 км, дорожники начали делать в этом году. Планировалось, что и здесь будут автобусные остановки, а сам маршрут продлят до конца поселка.

— Строили в этом году дорогу — работа кипела. Положили асфальт, а потом вдруг техника и рабочие исчезли. А дорога-то недоделана: тротуаров и обочин нет, бордюры не установлены, на месте остановок вкопали борта и песок насыпали, разделительная полоса не заасфальтирована. Местами возле дорог горы песка возвышаются, — беспокоится Артем, который примерно год назад переехал жить на «Полигон».

Активные жители Колодищей не стали долго ждать и уже написали письмо в Минский райисполком с просьбой пояснить, когда же будет завершена работа на улице Энтузиастов.

— Исполком ответил, что работы по асфальтированию на Энтузиастов выполнены. А про недоделки вообще ничего не сообщили. Ну, а кто же остальное будет делать и будут ли вообще? — недоумевает парень. — Иногда рабочие здесь все же появляются. Что они делают — неизвестно, крутятся возле остановок. Но по масштабам дорожного недостроя эта пара-тройка человек все доделать быстро не сможет.

Местных жителей такая ситуация очень возмутила. Инициативная группа сфотографировала недоделки дорожников и вместе с ответом исполкома разместила в интернете — для обсуждения. «Даже какие-то квадраты в асфальте повырезали и там и бросили!» — негодуют люди.

— Когда они здесь работали, я спрашивал у прораба: когда будете делать остановки, разделительную, обочины подсыпать? А он мне отвечал: «Такой задачи у нас нет», — рассказал еще один местный житель Игорь. — Вот сейчас дожди пойдут, здесь же квашня будет из грязи. Все люди по дороге между машин пойдут. Вот такой ремонт они сделали!

В ДРСУ № 194 КУП «Минскоблдорстой», которое ведет работы на улице Энтузиастов в Колодищах, объяснили, что дорожное строительство предприятие там еще не прекращало, а ответ из райисполкома — недоразумение, произошедшее из-за ошибки исполнителя.

— В сентябре этого года мы уложили две основные ленты асфальтобетона — проезжую часть. Сейчас работы продолжаются. В октябре будем асфальтировать автобусные остановки, карманы, съезды на прилегающие улицы и перемычки между полосами противоположных направлений, делать обочины и устанавливать дорожные знаки. До конца месяца эти работы мы сделаем, — успокаивает начальник ДРСУ № 194 Виктор Рагусский. — Пешеходные дорожки из плитки в этом году тоже будем делать, но они лягут не везде — потому что есть участки, где еще не устроен водопровод.

На предприятии уже наслышаны о реакции рассерженных жителей Колодищей: то и дело они звонят исполнителям и заказчикам работ и выясняют, что же на улице Энтузиастов будет дальше.

— Понятно, что сейчас на Энтузиастов еще не очень красиво — работа-то не еще завершена. Успокаиваем людей, говорим, что без дороги они не останутся. Рассказываем даже про дорожные нюансы — квадратные вырубки на проезжей части: они делаются для того, чтобы определить качество уложенного асфальтобетона. В ближайшее время их заделают, пусть не беспокоятся.