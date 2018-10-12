Массовая авария на МКАД: столкнулись восемь автомобилей

Массовая авария на МКАД: столкнулись восемь автомобилей1
- 12.10.2018, 10:45
Инцидент произошел в девятом часу утра на внешнем кольце МКАД.
В утренний час пик на минской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) столкнулись восемь автомобилей. Об этом tut.by сообщили читатели.
Инцидент произошел в девятом часу утра на внешнем кольце МКАД. Автомобили двигались со стороны Логойского тракта в направлении улицы Мирошниченко.
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Из-за ДТП движение было серьезно затруднено.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.