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Массовая авария на МКАД: столкнулись восемь автомобилей

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  • 12.10.2018, 10:45

Инцидент произошел в девятом часу утра на внешнем кольце МКАД.

В утренний час пик на минской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) столкнулись восемь автомобилей. Об этом tut.by сообщили читатели.

Инцидент произошел в девятом часу утра на внешнем кольце МКАД. Автомобили двигались со стороны Логойского тракта в направлении улицы Мирошниченко.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Из-за ДТП движение было серьезно затруднено.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.


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