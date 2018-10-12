Бесплатная медицина: у минчан 15 лет для проверки сердца требовали батарейки 13 12.10.2018, 12:34

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Пациенты столкнулись в Минском клиническом консультационно-диагностическом центре со странным требованием.

Минчанин Никита Семененко рассказал «Еврорадио» о странном требовании, с которым столкнулся в Минском клиническом консультационно-диагностическом центре на ул. Семашко, когда проходил медосмотр для военкомата.

Перед обследованием ему вручили памятку, где указано, что на процедуру холтер-ЭКГ пациент должен прийти со своими пальчиковыми батарейками и лейкопластырем на бумажной или плёночной основе. Журналисты разобрались в ситуации и добились извинений перед пациентами.

“Аппарат предоставляется бесплатный, но вот питание к нему пациент должен принести сам”

“Забавный факт, конечно, — удивляется Никита. — Медицина как бы в Беларуси бесплатная. Такие вещи, как батарейки и пластырь, должны быть у врачей, а тут выясняется — несите сами! Выходит, что даже приклеивать меня к аппарату тоже будут за мои средства, несмотря на то, что медосмотр я прохожу от военкомата, где, по идее, должны быть заинтересованы в том, чтобы я посетил всех врачей и был военнообязанным”.

Надо отметить, что МККДЦ по уровню оказания медицинской помощи приравнивается к республиканским научно-практическим центрам, это вам не какая-нибудь районная поликлиника. Звоним в колл-центр медучреждения.

“Я в шоке. Вы меня аж рассмешили, — отвечает специалист. — На основании какого закона и причём здесь бесплатная медицина, я вам не скажу”.

По другому номеру нам подтверждают, что в центре дают такие памятки: “Да, медицина бесплатная. Аппарат пациенту предоставляется бесплатный, но вот питание к нему он должен принести сам”.

“Так работаем не только мы, но никто не жалуется”

В отделении функциональной диагностики МККДЦ журналистам говорят, что раньше подобных вопросов от пациентов никогда не было.

“Мы так работаем уже 15 лет, и, скорее всего, не только мы. Вопрос возник впервые. Если центру самостоятельно закупать батарейки, то потребуется минимум десять тысяч батареек в год. Поэтому, возможно, статьи, по которой медучреждению можно закупить эти батарейки официально, просто нет. Это ведь не десять штук, а десять тысяч. Думаю, что везде, во всех поликлиниках, пациенты приносят батарейки сами”.

Если взять примерную стоимость пальчиковой батарейки в 1,5 рубля, то в год на них за счёт пациентов только медцентр на Семашко экономит от 15 тыс. рублей.

В стране с бесплатной медициной правило “если нет у самих, забери у другого”, конечно, заслуживает внимания. Но неужели есть документ, разрешающий центру требовать от пациентов приносить свои расходные материалы к медицинским аппаратам?

“Такие требования незаконны”

Юрист МККДЦ Наталья Власенко, узнав о том, что при прохождении медосмотра в военкомат от пациентов требуют прийти не с пустыми руками, искренне удивилась и попросила время, чтобы во всём разобраться.

Чуть позже журналисты поговорили ещё раз, и она от лица медучреждения извинилась перед Никитой и другими пациентами за то, что им раздавали памятки, ничего не объясняя.

“Конечно, таких требований быть не может, — отметила специалист. — И спасибо, что вы обратили внимание на ситуацию. Я поговорила с нашими специалистами. Мы приносим свои извинения. Конечно, в медучреждениях должны быть свои батарейки и, тем более, пластырь. Попросить принести батарейки на всякий случай можно, чтобы аппарат показал более точные результаты, если вы переживаете, что в нём, допустим, не меняют батарейки после каждого пациента. Но требовать этого нельзя. Если батарейки пациент не принесёт, его обязаны всё равно обслужить. Насколько я знаю, свои батарейки потом можно забрать себе, а не оставлять у нас”.