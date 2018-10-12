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Жемчужный: После моего обращения в колонии провели проверки и я не намерен останавливаться

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  • 12.10.2018, 14:20
Михаил Жемчужный
Фото: «Радыё Свабода»

Несколько раз политзаключенный провел в ШИЗО по 100 суток подряд.

Политзаключенный Михаил Жемчужный в письме к правозащитнику Леониду Светику рассказал о своей жизни в колонии.

«За календарный год (с 1 октября 2017 г. по 1 октября 2018 года) провел 270 суток в ШИЗО», - сообщил Михаил.

Леонид Светик говорит palitviazni.info, что писем от Михаила Жемчужного не было длительное время, пока тот находился в штрафном изоляторе. К тому же, не все письма и попадают из-за цензуры на свободу.

«В конце концов, я дождался ответа от Михаила, - рассказывает Леонид Светик. - Прежде всего тот поблагодарил всех, кто поддерживает его и помогает. Особенно важно, чтобы была информационная поддержка, ему это очень нужно. Написал также, что многие письма не выходят из колонии. Он это обжаловал в прокуратуру, выяснилось, что только 12 его писем дошли до адресатов».

"За календарный год (с 1 октября 2017 г. по 1 октября 2018 года я провел 270 суток в ШИЗО, - пишет Михаил. - При этом несколько раз по 100 суток подряд. После моей жалобы были проведены проверки в колонии. И я не намерен останавливаться. Пытки и опыты над заключенными буду обжалованы в Верховный суд, а, если необходимо, буду обращаться и в международные инстанции".

Политзаключенный жалуется, что из-за постоянного пребывания в СИЗО он лишен прогулок, а "без солнечного света из организма вымывается кальций, появляются дополнительные болезни, и это может очень серьезно сказаться на здоровье. Бороться с этим очень сложно, так как все в руках администрации колонии".

"Михаил сообщил, что посылки и бандероли ему запрещены, купить витамины также не позволяют, - добавляет правозащитник. - С марта этого года он написал восемь заявлений на то, чтобы позволили витамины. В августе пришла такая бандероль, но ее забрала администрация".

"Чтобы хоть как-то обеспечить организм витаминами, ем яйца со скорлупы и рыбу с костями, - написал Жемчужный. - Кроме того, два часа в сутки занимаюсь спортом - гимнастикой и упражнениями для зрения".


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