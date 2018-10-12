Вячеслав Глеб: Мой брат родился с мегаталантом 12.10.2018, 19:25

Вячеслав Глеб

Белорусский нападающий Вячеслав Глеб поделился мнением о таланте брата Александра.

– Твоя карьера явно подходит к концу. И недавно ты говорил, что совершил много ошибок, будучи футболистом. Где поступил не так, как следовало?

– У меня есть кредо: не стоит ни о чем жалеть. Что было, то и было. Конечно, хотел завоевать больше титулов, добиться большего в Европе. Многие у нас пеняют на психологию и менталитет. Дескать, из-за этого не получается на Западе. А менталитет и психология – это самое важное. Играть в футбол умеют все, а вот быть стрессоустойчивым, не обращать внимание на какие-то негативные моменты – этому научится сложно.

Мой брат родился с мегаталантом, и, мне кажется, мы уже не доживем до тех времен, когда в нашей стране появится похожий игрок. Но, кроме того, Саша еще очень стрессоустойчивый человек. В Германии вообще говорили: «То, что Саша родился в Беларуси – это генетический сбой». А мне выдержки не хватало. Если что-то шло не так, как хотелось, психовал и вел себя, скажем так, как русский, как белорус. Хотя по юношам я был действительно хорош, – сказал «Трибуне» Глеб-младший.