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Брестское «Динамо» сыграло вничью с чемпионом Польши «Легией»

  • 13.10.2018, 14:40

Встреча прошла в польском городе Зомбки.

Брестское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью с чемпионом Польши "Легией". Единственный гол брестчан на счету Алексея Хобленко, отмечает сайт клуба. 

Легия — Динамо-Брест — 1:1 

Стартовый состав "Динамо-Брест": Павлюченко, Залеский, Кики, Борисов, Каргас, Филипович, Кривец, Быков, Хобленко, Фамейе, Бабаво. 

Во втором тайме на замену выходили: Дуарте, Нойок, Джибоду, Медведь, Никифоренко.


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