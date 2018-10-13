Брестское «Динамо» сыграло вничью с чемпионом Польши «Легией»
- 13.10.2018, 14:40
Встреча прошла в польском городе Зомбки.
Брестское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью с чемпионом Польши "Легией". Единственный гол брестчан на счету Алексея Хобленко, отмечает сайт клуба.
Легия — Динамо-Брест — 1:1
Стартовый состав "Динамо-Брест": Павлюченко, Залеский, Кики, Борисов, Каргас, Филипович, Кривец, Быков, Хобленко, Фамейе, Бабаво.
Во втором тайме на замену выходили: Дуарте, Нойок, Джибоду, Медведь, Никифоренко.