Белый дом составил список из 289 достижений Трампа на должности президента 1 13.10.2018, 18:47

Достижения главы Белого дома разделены на 18 категорий.

Администрация президента США Дональда Трампа составила список из 289 достижений, которых глава Белого дома добился за 20 месяцев своего нахождения на должности. Об этом 20 октября сообщило издание Washington Examiner, сообщает "Гордон".

Достижения Трампа разделены на 18 категорий по тематике и на две группы по масштабу: 173 крупных и 116 небольших. Значительными успехами действующего президента США названы, в частности, создание 4 млн новых рабочих мест и перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Два достижения касаются Украины: антироссийские санкции в ответ на оккупацию Крыма Россией и агрессию в Восточной Украине, а также усиление поддержки Вооруженных сил Украины. Среди успехов Трампа указаны даже такие, как создание горячей линии Белого дома для помощи ветеранам, где работают сами ветераны и члены их семей. В Twitter Трамп прокомментировал публикацию фразой: "Обещания дал, обещания выполнил".