Путин проигрывает битву за рубль 14.10.2018, 10:08

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Кто кого одолеет?

В нашем комплексном мире мощь страны не может основываться исключительно на ее военных возможностях. В XXI веке с его глубокими энергетическими и технологическими преобразованиями она неизменно должна опираться на сильную экономику, и это правило не ново, пишет издание La Tribune (перевод – inosmi.ru).

Мощь страны может измеряться числом бронетанковых дивизий и ядерных боеголовок, а также, что куда прозаичнее, силой экономики и валюты. Кто забыл о долларе или немецкой марке с 1960 годов до перехода на евро?

Россия стремится играть роль геополитической и военной державы. Но есть ли у нее экономические возможности, чтобы подкрепить эту мощь в долгосрочной перспективе? Что насчет ее валюты? Как менялось положение рубля за последние годы и, в частности, после прихода к власти Владимира Путина?

Рубль после 2000 года

По приходу к власти Владимира Путина рубль стоил 3,5 американских цента. Несмотря на шестикратный рост долларовых цен на нефть с 2000 по 2014 год, курс российской валюты продолжил падать.

Учитывая, что речь идет о преимущественно сырьевой и нефтегазовой экономике, стоило ждать, что такой рост цен приведет к ее ощутимому подъему и улучшению обменного курса.

По факту же все было с точностью до наоборот: рубль потерял за тот период 15% стоимости.

После нескольких лет стабильности на уровне 3,5 центов за рубль (не считая колебаний в связи с кризисом 2008 года) курс российской валюты начал демонстрировать первые отрицательные тенденции не после падения цен на нефть в сентябре 2014 года, а с июня 2013 года, после первых угроз Владимира Путина в адрес Украины. Раз та решила пойти на сближение с Европейским союзом, ей стоило ждать ответных мер. Рубль тогда потерял за пять месяцев 10% стоимости, опустившись до 3 центов. Произошло это за десять месяцев до обвала цен на нефть.

Экономические деятели и финансовые рынки боятся угроз и связанной с ними неопределенности. Эти страхи находят отражение в показателях риска и, следовательно, падении обменного курса.

Как колебались цены на нефть при Владимире Путине? За 15 лет, с 1999 по 2013 год, то есть с кануна его избрания президентом до кануна обвала котировок черного золота, они выросли с 18 долларов (1999) до 108 долларов (2013). Иначе говоря, за 14 первых лет власти Путина/Медведева средняя стоимость барреля увеличилась в шесть раз!

Кроме того, за тот же самый период объем производимой в России нефти вырос с 6 до 10,5 миллиона баррелей в день. В результате доходы от продажи нефти увеличились десятикратно. Небывалый прирост доходов… 14 славных лет в плане поступлений для российского государства, поскольку на нефть и газ приходится треть всех его доходов. Таким образом, рубль должен был бы существенно укрепиться за этот период.

Тем не менее нефтяное дерево не смогло скрыть лес экономических реалий. За тот же самый период стоимость рубля упала с 3,5 до 3 центов, то есть потеряла 15%. Валюта потеряла в цене на фоне десятикратного роста нефтяных поступлений… В такой перспективе воздействие падения цен на курс рубля становится намного понятнее.

Период падения цен на нефть

После этого благоприятного периода в США наступила сланцевая революция. Благодаря новому типу добычи нефти с 2012 года страна каждый год наращивала производство на миллион баррелей в день. Рост добычи привел к спаду американских закупок на мировом рынке и, следовательно, к избытку предложения и падению цен с сентября 2014 года.

С этой даты и до лета 2017 года, то есть почти три года, изменение курса рубля и котировок нефти шли практически параллельно. Тем не менее, с лета 2017 года тенденция меняется. Несмотря на стабильный рост нефтяных котировок, обменный курс рубля остался стабильным (1,7 цента) до весны этого года, когда он упал до 1,4 цента вопреки дальнейшему росту нефти.

Причины тенденции

Так, с чем же связано отсутствие роста обменного курса при стабильном повышении цен на нефть?

Летом 2017 года США решили ужесточить санкции против России, взяв под прицел оборонные предприятия вроде Рособоронэкспорта, «Калашникова», «Сухого» и «Туполева». Причем эти меры тем серьезнее, что направлены не против самих предприятий, а против их клиентов, у которых могут быть связи с США. Положения закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» предполагают меры против любой иностранной компании, которая работает с указанными российскими предприятиями и в то же время имеет связи с американскими фирмами или получает финансирование в долларах.

Раз продукция ВПК является для России второй по значимости статьей экспорта после нефти, экономическим последствием стало очередное ослабление курса валюты в отрыве от барреля.

Ко всему этому также следует добавить, что курс рубля не был приоритетом правительства в 2016-2018 годах. Задачей номер один было создать условия для подъема экономики с помощью снижения процентных ставок. В течение двух лет Центробанк снизил ставку рефинансирования с 11% до 7,25%, опуская ее в среднем каждые шесть недель на 25 или 50 пунктов. Такая стратегия снижает валютную прибыльность, то есть не способствует покупке и хранению рубля.

Причины перемен

Новая фаза началась весной 2018 года. Несмотря на рост цен на нефть, рубль продолжил падение, чего еще никогда не было.

На ситуацию слабого роста экономики (1,7% в 2017 году) наложились последствия двух политических кризисов, российско-американского и российско-британского. Речь идет о российском вмешательстве в президентские выборы в США и покушении на бывшего агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

В докладе комиссии по иностранным делам британской Палаты общин говорится о необходимости усилить национальные и международные санкции против России, и о том, что «размер лондонских финансовых рынков и их значимость для российских инвесторов дают Великобритании серьезный рычаг давления на Кремль». Такие заявления не могли не отразиться на рубле.

Что касается нефтяной сферы, «ЭксонМобил» заявила 1 марта о решении выйти из совместных проектов с «Роснефтью». Этот отход сопровождался выплатой 200 миллионов долларов в связи с расторжением договора. Компании подписали в 2011 году соглашение о стратегическом партнерстве и реализовывали с тех пор множество совместных проектов за границей и в России.

«ЭксонМобил» назвала причиной решения усиление американских санкций за последние месяцы на фоне обвинений во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Кроме того, глава «Роснефти» Игорь Сечин входит в окружение Владимира Путина. Отрицательные перспективы для углеводородов, главного богатства России, не могли не сказаться на национальной валюте.

Как бы то ни было, самый серьезный удар произошел несколько недель спустя, в начале апреля. Несмотря на обвинения в слабости по отношению к Кремлю, президент США ввел 6 апреля меры против 14 российских предприятий и 24 предпринимателей и официальных лиц. Сильнее всего пострадал «Русал» (7% мирового алюминия) Олега Дерипаски: компания потеряла 50% биржевой капитализации или 3,5 миллиарда долларов.

В следующий понедельник московская биржа просела на 11%. Рубль последовал за ней, скатившись до отметки в 1,4 цента.

Последствия такой ситуации

После регулярного снижения ставки рефинансирования Центробанк взял паузу в полгода, а после сентябрьского падения рубля поднял ее на 25 пунктов, до 7,5%.

Хотя такой шаг призван продемонстрировать рынкам, что Центробанк готов принимать меры для защиты национальной валюты, он все же идет против политики облегчения инвестиций. Кроме того, спад рубля в 2018 году спровоцирует инфляцию на импортные товары, которая приблизится к отметке в 4%. В сентябре экономические трудности подтолкнули правительство к тому, чтобы пересмотреть в сторону понижения прогноз роста экономики в 2019 году до 1,3%.

Такая картина позволяет несколько иначе взглянуть на множество комментариев и заявлений о неэффективности международных санкций против России…

Положение российской экономики говорит об обратном как в основах, так и перспективах, особенно если принять во внимание стабильный рост цен на нефть с начала года. Баррель даже смог перевалить за отметку в 80 долларов в результате американский санкций… против Ирана. Даст ли это нежданную передышку рублю и российской экономике? Могут ли санкции против одних быть на руку другим?